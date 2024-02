Πολιτική

Ποινικός Κώδικας - Φλωρίδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Είστε αμετακίνητοι σε θέσεις που σας οδήγησαν στη συντριβή

Σκληρή κόντρα Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νέου ποινικού κώδικα.

Σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του νέου ποινικού κώδικα, απαντώντας στις κατηγορίες του προέδρου της Κ.Ο. του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ότι «η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε πλήρη διάλυση το κράτος δικαίου».

Την έντονη αντίδραση του κ. Φλωρίδη, προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Φάμελου για «κυβέρνηση αδικίας», «ποινικό λαϊκισμό» «νομοσχέδιο με μόνο στόχο να τονώσει την διαλυμένη εικόνα της κοινοβουλευτικής της ομάδας», καθώς και οι αιχμές του για την μη κατάργηση άμεσα της ασυλίας των τραπεζιτών».

«Σας θυμίζω ότι κυβερνήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως ένα κακό ολόγραμμά του. Μετά τη διακυβέρνηση σας το 2019 ήρθε η ήττα, η συντριβή το 2023 και τώρα οδηγήστε στη διάλυση. Παρατηρώ, όμως, ότι παραμένετε αμετακίνητοι από θέσεις που σας οδήγησαν στη συντριβή» , τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Φλωρίδης.

Ταυτόχρονα. κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι με τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλο που ψήφισε τον Απρίλιο του 2015, οι ποινές φυλακίσεις που προέβλεπαν 1080 μέρες φυλακή έγιναν 108. «Απαλλάξατε όλο το βαρύ οικονομικό έγκλημα της χώρας, γιατί από κακουργήματα τα μετατρέψατε σε πλημμελήματα και παραγραφή, άρα σε αθώωση. Το πρώτο άρθρο που φέρατε ήταν η αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος και το δεύτερο ήταν το κλείσιμο των τραπεζών και η διάλυση της κοινωνίας.

‘Άντε, να βγουν έξω οι χαμηλοποινίτες. Αλλά εσείς βγάλατε έξω δολοφόνους, βιαστές, ληστές, εμπόρους ναρκωτικών χωρίς κανένα κριτήριο. Μόνο το 2017 είχαμε 320 αποφυλακίσεις ληστών, 1300 κλεφτών, 700 αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης και κατέληξε:

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου, ήταν με το καλημέρα σας, που έβγαλε έξω αθρόως εγκληματίες, και με το καληνύχτα της κυβέρνησής σας, αποφυλακίσατε όλο το βαρύ οικονομικό έγκλημα της χώρας. Μετατρέψατε σε πλημμελήματα τα κακουργήματα. Μην έχετε αμφιβολία ότι η διάλυσή σας είναι πολύ κοντά. Και όχι επειδή η Αριστερά είναι μανούλα σε αυτά, αλλά επειδή κατάλαβε ο ελληνικός λαός».

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγορώντας τον ότι ψεύδεται.

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου αφορά σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Δεν αποφυλάκισε εμπόρους ναρκωτικών, δεν αφορούσε ισοβίτες δηλαδή δολοφόνους. Ψεύδεσθε ή κάνετε λάθος, όπως κάνατε και τότε που αποδώσατε στον ΣΥΡΙΖΑ την ασυλία των τραπεζιτών», αντέτεινε ο κ. Ξανθόπουλος και συμπλήρωσε:

«Ο ποινικός λαϊκισμός διαπερνά κάθετα το κυβερνητικό αφήγημα. Όμως τα δικαιώματα των πολιτών και της κοινωνίας, οι συνταγματικές προβλέψεις, αποτελούν το προνομιακό πεδίο άσκησης πολιτικής της προοδευτικής παράταξης. Είμαστε περήφανοι γιατί η Αριστερά είναι προπύργιο των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε αντίθεση με την συντηρητική παράταξη».

Στην παρέμβαση του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επιτέθηκε στον κ. Φλωρίδη, καταλογίζοντας του «πλειοδοσία ποινικού λαϊκισμού», «απαξίωση στην αντίθετη γνώμη» και «δαιμονοποίηση της άλλης άποψης με το επιχείρημα ή με νομοσχέδιο ή με το έγκλημα».

