Κυψέλη - Εξαφάνιση: Σορός στον Πόρο ίσως δώσει λύση στο μυστήριο

Θρίλερ με σορό που είχε βρεθεί την περίοδο εξαφάνισης της γυναίκας από την Κυψέλη. Τα σημάδια, το πόρισμα του ιατροδικαστή και η έρευνα για την ταυτότητα της νεκρής.

Στις 24 Αυγούστου, μία μέρα μετά την εξαφάνιση της Σταυρούλας Γκουγκουλιά από την Κυψέλη, ο χειριστής μιας βάρκας εντοπίζει σορό γυναίκας στα ανοιχτά του Πόρου και ειδοποιεί το Λιμενικό. Μία μέρα μετά, στις 25 Αυγούστου, γίνεται η νεκροψία – νεκροτομή με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι η γυναίκα έχει πεθάνει δύο ημέρες νωρίτερα χωρίς όμως να μπορεί να δώσει σαφή ημερομηνία, καθώς η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η γυναίκα ήταν περίπου 50 ετών, με βάρος γύρω στα 80 κιλά και ύψος 1,70 μέτρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έδειξαν ότι λάμβανε φάρμακα που κάποιος μπορεί να κάνει χρήση μόνο με ιατρική συνταγή.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που ανέλαβε την υπόθεση εδώ και λίγα 24ωρα, ζήτησε να ενημερωθεί για άτομα που βρίσκονται στα αζήτητα κι έτσι προέκυψε το στοιχείο αυτό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να είναι η Σταυρούλα Γκουγκουλιά, καθώς εντοπίστηκαν κοσμήματα τα οποία παρομοιάζουν με αυτά που φορούσε η γυναίκα. Οι αρχές έχουν λάβει DNA από τον βιολογικό πατέρα της γυναίκας και την Πέμπτη αναμένονται οι απαντήσεις.

Η Σταυρούλα Γκουγκουλιά εξαφανίστηκε 23 Αυγούστου. Πήρε τη τσάντα της, περίπου 300 ευρώ σε μετρητά -όπως λέει η συγκάτοικος της- και το κινητό της. Είναι ευδιάθετη, χαμογελαστή και λέει στη φίλη της ότι ανυπομονεί να συναντήσει κάποιο άτομο στην πλατεία της Κυψέλης που θα την προσλάβει για δουλειά, σύμφωνα με την συγκάτοικο.

Οι ώρες περνούν και η Σταυρούλα δεν επιστρέφει στο σπίτι ούτε την ίδια μέρα, ούτε την επόμενη. Τότε η συγκάτοικος την καλεί στο τηλέφωνο το οποίο έδειχνε να είναι κλειστό. Αυτό συνεχιζόταν για μέρες με τη φίλη της να μην δηλώνει την εξαφάνισή της. Όπως υποστηρίζει η ίδια στην αρχή θεωρούσε ότι "έχει πάει κάπου για να ξεκουραστεί, διακοπές καθώς ήταν καλοκαίρι " μετά σκεφτόταν ότι "έχει κρυφτεί εσκεμμένα για να την κάνει να ενδιαφερθεί", όμως οι μέρες περνούσαν χωρίς κανένα σημάδι της γυναίκας και με τη συγκάτοικο να συνεχίζει να μη δηλώνει την εξαφάνισή της.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι "ήθελα να το πράξω αλλά κατάλαβα ότι είχα αργήσει πολύ και ότι θα υπήρχε πρόβλημα" ενώ χαρακτηρίζει την κίνησή της αυτή ως "λανθασμένη" λέγοντας ότι "έπρεπε να δηλώσω την εξαφάνισή της από την πρώτη στιγμή".

Επίσης, λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της Σταυρούλας, η συγκάτοικος σήκωσε από τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας περίπου 11.000 ευρώ "για ανάγκες που είχαν προκύψει όπως λογαριασμοί, ενοίκια, ερευνητής και δικηγόροι" όπως λέει, ωστόσο όταν σήκωσε τα χρήματα δεν είχε εμφανιστεί ακόμα η ανάγκη να πληρώσει ερευνητή και δικηγόρους καθώς τότε κανείς δε γνώριζε ότι είχε εξαφανιστεί η Σταυρούλα.

Και αυτή την πράξη της την χαρακτήρισε "λανθασμένη". "Ότι έχουν γίνει δυο λάθη δε σημαίνει ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια, ίσως γι’ αυτό θα πρέπει να δεχθώ και τις συνέπειες " λέει η ίδια και προσθέτει ότι "ενστικτωδώς σκέφτηκα ότι κάτι της έχει συμβεί και ότι δεν θα γυρίσει".

Έξι μήνες μετά και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη με την συγκάτοικο να υποστηρίζει ότι "συζητούσε για ευθανασία, δεν ήταν πολύ στα καλά της, έπαιρνε χάπια ηρεμιστικά, με το ζόρι σηκωνόταν από το κρεββάτι, θεωρώ ότι έχει συμβεί κάτι κακό, ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή της"...

