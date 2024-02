Γάζα - “Γιατροί Χωρίς Σύνορα”: Κτήριο του Οργανισμού έγινε στόχος βομβαρδισμού

Νεκροί άμαχοι σε κτήριο με το σήμα των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα", το οποίο έγινε στόχος ισραηλινών πυρών.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins sans frontieres, MSF) καταδίκασε χθες Τετάρτη «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου όπου διέμεναν μέλη του προσωπικού της και οικογένειές τους στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο συγγενείς εργαζομένου της.

Ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ το βράδυ προχθές Τρίτη εναντίον κτιρίου όπου διαμένουν κάποιοι από τους εργαζομένους της MSF και οικογένειές τους, στην περιοχή Αλ Μαγάζι, στη Χαν Γιούνις, θέατρο τις τελευταίες εβδομάδες χερσαίων μαχών και βομβαρδισμών, τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ.

Η επίθεση «σκότωσε την προγονή και τη σύζυγο συναδέλφου μας και τραυμάτισε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες και παιδιά. Το κτίριο, στο οποίο ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο λογότυπο της MSF», έγινε «στόχος πυρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρινίζει ότι στο εσωτερικό του εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 64 άνθρωποι.

Κατόπιν, ασθενοφόρα που μετέβησαν για να παραλάβουν τα θύματα «καθυστέρησαν για πάνω από δυο ώρες εξαιτίας βομβαρδισμών στην περιοχή». Εντέλει μπόρεσαν να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομείο εκστρατείας στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πρόσθεσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι για αυτή τη φονική επίθεση», τόνισε η Μάινι Νικολάι, γενική διευθύντρια της MSF, που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε αποστολή συντονισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

