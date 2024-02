Κοινωνία

Παλαιοχριστιανοί: Ο πατέρας θα ζητήσει να πάρει τον γιο του από το νοσοκομείο

Ο δικηγόρος του 45χρονου που συνελήφθη, θα υποβάλλει αίτημα να δει και να πάρει το παιδί του από το νοσοκομείο. Οι δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο δικηγόρος του 45χρονου παλαιοχριστιανού για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, στην υπόθεση που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στη χθεσινή απόπειρα του εντολέα του να επισκεφτεί τον 15χρονο γιο του στο νοσοκομείο, όπου φιλοξενείται χωρίς προβλήματα υγείας και οι Αρχές του αρνήθηκαν. Ο ίδιος είπε πως αυτό δεν έχει βάση, καθώς «δεν του έχουν πάρει την επιμέλεια».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ακούγονται για αιμομιξία, τα χαρακτήρισε «σενάρια επιστημονική φαντασίας» και τόνισε πως, όσο αρνείται ο εντολέας του να δώσει δείγμα DNA, «ελλοχεύει ο κίνδυνος της Αστυνομίας και να περάσει αυτόφωρο».

Οι κατηγορίες για τις οποίες θα εμφανιστεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 45χρονος είναι:

Παράνομη οπλοφορία για τα αυτοσχέδια βέλη

Σωματική βλάβη του αστυνομικού

Και άλλα ως προς τον κυνηγό για το μεταξύ τους επεισόδιο

Χθες πήρε αναβολή, αφού ανακρίθηκε για την προτροπή που έκανε στον γιο του να μην πάει στους αστυνομικούς και ο νόμος για την μη εγγραφή του στο σχολείο.

Αναφορά έκανε ο δικηγόρος και για την εργασία του 45χρονου, στον δήμο Ερέτριας, σημειώνοντας πω, «η εργασία του είναι καθ’όλα νόμιμη».

Για τη σύζυγο του παλαιοχριστιανού, η οποία έχει «εξαφανιστεί» μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της, ο δικηγόρος σχολίασε πως, «δεν κρύβονται ακριβώς, δεν υπάρχει ένταλμα, δεν έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα» και πρόσθεσε πως, «δεν έχει βρεθεί ένας χώρος για την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών. Το 15χρονο κρατά μία κλίνη».

Έκανε πάντως γνωστό πως, σήμερα θα υποβάλλει αίτημα για να δει ο πατέρας το παιδί του, καθώς η εισαγγελική εντολή για το αντίθετο «είναι έωλη», σχολίασε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως θα ζητηθεί ο 45χρονος να πάρει το παιδί του από το νοσοκομείο.

Στην προτροπή να νοικιάσει ο κατηγορούμενος ένα σπίτι και να στεγάσει εκεί την οικογένειά του, απάντησε πως, «δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα» για κάτι τέτοιο, παραδέχθηκε ωστόσο πως, είναι «πρωτόγονος ο χώρος που ζούσαν έως τώρα και δεν μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί τα παιδιά, βέβαια, η πίστη τους υποδεικνύει αυτό ακριβώς».





