Αθλητικά

Μεξικό: Ο Τσιτσιπάς στα προημιτελικά του “Mifel Tennis Open”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυρίαρχος στο παιχνίδι στο Μεξικό ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που πέρασε στα ημιτελικά.

-

Με ορμή ξεκίνησε την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά «Mifel Tennis Open», που διεξάγεται στο Λος Κάμπος του Μεξικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν κυριαρχικός, παραχώρησε μόλις 3 γκέιμ στην επιβλητική του πρεμιέρα κόντρα στον Αυστραλό και Νο 72 του κόσμου, Αλεκσάνταρ Βούκιτς, επικρατώντας με 6-3, 6-0, μετά από μόλις 64 λεπτά αγώνα και εξασφαλίζοντας μια θέση στα προημιτελικά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτσικάτα με 6-3, 4-6 και 6-4.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Προκάλεσε αποβολή στην έγκυο σύντροφο του διά της βίας

Παλαιοχριστιανοί: Ο πατέρας θα ζητήσει να πάρει τον γιο του από το νοσοκομείο

Μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα (βίντεο)