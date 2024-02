Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Εξιτήριο στον Μπάμπα

Διαβάστε την ανάρτηση του παίχτη στα κοινωνικά δίκτυα. Πότε αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Εξιτήριο πήρε ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα κι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από το σοκαριστικό τραυματισμό του στη χθεσινή (21/2) αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 29χρονος Γκανέζος πλάγιος αμυντικός χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Γιώργο Βαγιαννίδη λίγο πριν την ολοκλήρωση της παράτασης και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές και στο όλο αισιόδοξο κλίμα ήρθε να προστεθεί και η ανάρτηση του Μπάμπα το πρωί της Πέμπτης.

«Γεια σας, θέλω απλά να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράσταση και τις θετικές σας σκέψεις τις τελευταίες 12 περίπου ώρες. Ευτυχώς, η ανάρρωσή μου πηγαίνει καλά και οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποια σοβαρή ζημιά», αναφέρει το μήνυμα του Μπάμπα στον προσωπικό του λογαριασμό στα Social Media και προσθέτει: «Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βαγιαννίδη που προσωπικά ενδιαφέρθηκε για μένα στο νοσοκομείο. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, αλλά θα επιστρέψω σύντομα στη θέση μου».

Ο Μπάμπα θα βρεθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του το απόγευμα, οπότε και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Ούτως ή αλλιώς, ο πρώην αμυντικός της Τσέλσι δεν θα έπαιζε στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό (Κυριακή 25/2, 17:00) καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του, έχοντας συμπληρώσει κάρτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μπάμπα θα επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα.

