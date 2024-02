Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Κατέρρευσε ο Μπάμπα, έφυγε με ασθενοφόρο (εικόνες)

Σοκ στην Λεωφόρο με την κατάρρευση του Μπάμπα, στην παράταση του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας.

-

Σοκαριστικές στιγμές στη Λεωφόρο με τον Μπάμπα να καταρρέει μετά από σύγκρουση με τον Βαγιαννίδη και όλους τους παίκτες να φωνάζουν έντρομοι τους γιατρούς.

Στο δεύτερο μέρος της παράτασης του ημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Συγκεκριμένα, συγκρούστηκε με τον Βαγιαννίδη και έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο.



Οι πάντες πάγωσαν και αμέσως έτρεξαν και τα δύο ιατρικά επιτελεία στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Μπάμπα έμεινε για επτά λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, ανέκτησε τις αισθήσεις του προς ανακούφιση όλων και αποχώρησε με ασθενοφόρο.

