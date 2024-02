Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Φοιτητικό συλλαλητήριο: Ένταση μεταξύ ΕΛΑΣ και αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια μετά το φοιτητικό συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε αντιεξουσιαστές και αστυνομία. Έχουν μπει στη σχολή θετικών επιστημών την οποία έχουν μετατρέψει σε ορμητήριο.

-

Επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις τρείς το μεσημέρι μετά το φοιτητικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη Θεσσαλονίκη.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά το τέλος της πορείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους και διέκοψαν την κυκλοφορία στις οδούς Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αμύνης πέριξ του ΑΠΘ.

Οι ταραξίες πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης και κατάφεραν να τους απωθήσουν.

Όπως ανέφεραν οι κουκουλοφόροι έχουν οπισθοχωρήσει και έχουν ταμπουρωθεί πλέον στη σχολή θετικών επιστημών την οποία χρησιμοποιούν κατά διαστήματα ως ορμητήριο για επιθέσεις σε διμοιρίες των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί έχουν οπισθοχωρήσει και αυτοί πλέον και τα πνεύματα δείχνουν να έχουν ηρεμήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Αθήνα: “Κλειστό” το κέντρο λόγω διαδηλώσεων (εικόνες)

Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία