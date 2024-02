Αθλητικά

Μπέος - Κηφισιά: πρόστιμο για το ρατσιστικό χαρακτηρισμό σε Τετέι

Τσουχτερή ήταν η ποινή που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Βόλου από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) τιμώρησε τον Αχιλλέα Μπέο με πρόστιμο 15.000 ευρώ για την πρόσφατη συμπεριφορά του απέναντι στον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς στην Καισαριανή.

Η ενημέρωση της Επιτροπής αναφέρει: «Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας αποφασίζει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στον κ. Μπέο Αχιλλέα για τη συμπεριφορά απέναντι στον ποδοσφαιριστή κ. Αντρέα Τετέι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ Κηφισιά – ΠΑΕ Βόλος για το πρωτάθλημα της Super League, που διεξήχθη στις 11/02/2024 στο δημοτικό γήπεδο Καισαριανής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν.5085/2024».

