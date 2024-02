Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ – Γεωργιάδης: Προκηρύσσονται χιλιάδες θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

-

Υπεγράφη σήμερα απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 2.145 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των θέσεων έγινε βάσει των υφιστάμενων αναγκών. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ, στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και τόνισε, «Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά την χώρα».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: Η ενίσχυση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και για αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με νέες προσλήψεις και θέσπιση κινήτρων» και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα».

Εντός των επόμενων ημερών, για την περαιτέρω ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας, θα προκηρυχθούν πάνω από 750 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων και βαθμών, στο σύνολο της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία

Κορονοϊός - Γρίπη: δεκάδες θάνατοι σε μια εβδομάδα

Πάτρα: Ένταση στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο (εικόνες)