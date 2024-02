Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητρόπολη Πειραιώς: Διακόπτουμε τη Θεία Κοινωνία στους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ εξ’ αρχής είχε δηλώσει την αντίθεση του στις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προέβλεπε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Να διακόψει την θεία κοινωνία, σε όσους Βουλευτές ψήφισαν το νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, αποφάσισε η Μητρόπολη Πειραιώς.









Κατά την έκτακτη Ιερατική Σύναξη που συνήλθε σήμερα στη Μητρόπολη Πειραιά, αποφασίστηκε οι βουλευτές εκείνοι που ψήφισαν υπέρ του επίμαχου νομοσχεδίου, πια, από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορούν:





να κοινωνούν στην Μητρόπολη Πειραιά



να λαμβάνουν προσκλήσεις για συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ενορίας.





Στην ανακοίνωσή της , η Ιερατική Σύναξη υποστηρίζει ότι εκείνοι που ψήφισαν ως «έννομο αγαθό την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας» θεωρούνται πλέον – γράφει η ανακοίνωση – ως «υπαιτίως συνεργοί του αρχεκάκου όφεως»





