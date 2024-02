Αθλητικά

Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός: “Μάγκας” Πειραιώτης στη Βουδαπέστη

Οι «ερυθρόλευκοι» ζευγάρωσαν τις νίκες τους κόντρα στους Μαγυάρους και πήραν την πρόκριση για τη συνέχεια του Conference League.

Η εφετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού θα έχει συνέχεια. Η θεαματικά μεταμορφωμένη επί τα βελτίω ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε τη Φερενστβάρος και στην έδρα της στο δεύτερο αγώνα των πλέι οφ, επίσης με 1-0 όπως στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αύριο το μεσημέρι (23/2, 14:00) θα είναι στην κλήρωση της φάσης των «16», στο UEFA Europa Conference League.

Το συγκρότημα του Βάσκου τεχνικού έκανε το «3Χ3» με εκείνον στον πάγκο, ενώ ταυτόχρονα το γκολ του Ελ Κααμπί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα, που συνεχίζει στη διοργάνωση με δυο ομάδες καθώς ο ΠΑΟΚ βρισκόταν ήδη στους «16» από τον Δεκέμβριο.

Το στοίχημα για τον Ολυμπιακό στην αρχή του αγώνα ήταν να ξεπεράσει χωρίς πολύ μεγάλες... συγκινήσεις την πίεση που θα ασκούσαν στο ξεκίνημα οι Ούγγροι, τομέας που οι «ερυθρόλευκοι» τα κατάφεραν παρατάσσοντας δυναμισμό κι αυτοπεποίθηση.

Η Φερεντσβάρος, από την άλλη, δεν προσπάθησε να πιέσει ασφυκτικά, καθώς ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς είχε δει το βίντεο από τον αγώνα της Τούμπας και ήξερε ότι η αλόγιστη επιθετικότητα από το ξεκίνημα θα έκανε τον αντίπαλο να τρίβει τα χέρια του.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η πειραϊκή ομάδα απορρόφησε κάθε κραδασμό και με την τριάδα των μέσων Έσε, Τσικίνιο, Όρτα να κάνει μεγάλο παιχνίδι άρχισε να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα, την ώρα που άρχισε να μεταφέρει την πίεση στο μισό γήπεδο προς την περιοχή των Μαγυάρων.

Αυτό είχε αποτέλεσμα να υποχρεώνει τους γηπεδούχους σε λάθη τα οποία οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν, καθώς προϊόντος του χρόνου στο πρώτο ημίχρονο πήραν τον απόλυτο έλεγχο και άρχισαν να εγείρουν απαιτήσεις, έχοντας όλες τις μεγάλες στιγμές δικές τους σε αυτό το διάστημα.

Έτσι, στο 30΄ η κεφαλιά του Ελ Κααμπί στη σέντρα του Φορτούνη έφυγε άουτ, στο 38΄ ο Όρτα με απίθανη πάσα έβγαλε τον Φορτούνη απέναντι στον Ντίμπους αλλά εκείνος έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και στο επόμενο λεπτό από μεγάλο αμυντικό λάθος της Φερεντσβάρος ο Ποντένσε σπατάλησε ακόμη μια τεράστια ευκαιρία.

Η ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας επιβραβεύθηκε τελικά στο 43΄, όταν σε προσπάθεια και σέντρα του Ποντένσε από αριστερά ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στο απλωμένο χέρι του Μαέ.

Ο Τουρπέν δεν χρειάστηκε να δει στο VAR τη φάση πάνω από μια φορά για να δείξει την άσπρη βούλα, με τον Ελ Κααμπί να ξεγελά τον Ντίμπους και να ανοίγει το σκορ στην Groupama Arena, στο 45ο λεπτό.

Η μισή δουλειά είχε ήδη γίνει, οπότε στο δεύτερο μισό του αγώνα ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι εξοικονομώντας δυνάμεις, καθώς το αποψινό ήταν το τρίτο ντέρμπι σε μια εβδομάδα, μιας και είχε προηγηθεί ο πρώτος αγώνας με τους Ούγγρους και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η Φερεντσβάρος ήταν απολύτως μπλοκαρισμένη, ασφυκτιούσε από το «ερυθρόλευκο» πρέσινγκ και όλη η δραστηριότητά της εξανεμιζόταν έξω από την περιοχή του Πασχαλάκη. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν σίγουρα, απλά και μάλιστα στο 83΄ είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν, αλλά ο Ντίμπους απέκρουσε σωτήρια σε κόρνερ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κλερμέν Τουρπέν (Γαλλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βάργκα, Αμπού Φαν

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Ντέγιαν Στάνκοβιτς): Ντίμπους, Γουίνγκο (46΄ Μακρέτσκις), Σισέ, Μαέ, Τσίβιτς (67΄ Ραμίρες), Ζακάριασεν (67΄ Ρομντάνε), Αμπού Φανί, Μαϊγκά, Μαρκίνιος (86΄ Κατόνα), Μπ. Βάργκα, Κόντρο (46΄ Πέσιτς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο (90΄ Καρβάλιο), Έσε, Όρτα (74΄ Ιμπόρα), Ποντένσε, Φορτούνης (74΄ Μασούρας), Ελ Κααμπί (79΄ Γιόβετιτς)

