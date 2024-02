Κοινωνία

Φωτιά στη στοά Κεφαλληνίας: Καταστράφηκε υλικό του θεάτρου “Μπροντγουέι”

Καταστροφική και επικίνδυνη φωτιά σημειώθηκε την νύχτα της Πέμπτης στην περιοχή της Κυψέλης.

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη στοά της οδού Κεφαλληνίας, εκεί όπου στεγάζονται τα θέατρα «Μπροντγουέι» και «Δανδουλάκη».

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από πέντε πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο με πέντε οχήματα και απέτρεψαν την επέκτασή της στη διπλανή πολυκατοικία, όπου στεγάζονται 28 διαμερίσματα.

Από τις φλόγες δεν προκλήθηκαν ζημιές στα θέατρα, καταστράφηκε όμως ολοσχερώς ο χώρος όπου βρίσκονταν τα προγράμματα των θεάτρων, όπως και αυτά στο σύνολό τους.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, άγνωστος έσπασε τζαμαρίες καταστημάτων.

