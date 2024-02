Πολιτική

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Κανείς δεν χρωστά στη Νέα Αριστερά επειδή ήμασταν υπουργοί

Ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς μίλησε για την επιστροφή του στην πολιτική και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι μια απόφαση που πήρα εδώ και καιρό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική, απαντώντας πως «δεν ήταν ζήτημα φόβου η μη επιστροφή».

«Ήταν προσωπική μου ανάγκη να επιστρέψω στην πολιτική. Νιώθω ότι, τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα, όχι γιατί θα είμαι σωτήρας, αλλά για να είμαι χρήσιμο σε έναν κοινό σκοπό», συμπλήρωσε και είπε πως, «το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα ότι μπήκα σε έναν χώρο που νιώθω πως ανήκω».

«Η έννοια του πολιτικού σπιτιού δεν είναι το κτήριο, το όνομα, το λόγκο, είναι οι άνθρωποι, η ιδεολογία», επεσήμανε ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε ότι «διαβάζω τη δήλωση Τσίπρα και βλέπω πως ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει ένα βαθύ δομικό πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να παράγει ιδέες και ελπίδα γιατί από μόνος του παράγει παραπολιτική».

Ενώ σχετικά με τα «καρφιά» Τσίπρα στα στελέχη της Νέας Αριστεράς είπε ότι, «θεωρώ πως είναι λάθος αυτό που είπε ο Τσίπρας γιατί είμαι σίγουρος πως, αν δεν είχαν φύγει τον Νοέμβριο αυτοί που έφυγαν, θα τους είχε καταπιεί το σύστημα».

Όσο για τους στόχους της Νέας Αριστεράς, τόνισε ότι, «αυτό που πρέπει να κάνει η Νέα Αριστερά είναι να μην ασχολείται με όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το ζητούμενο είναι να παράξουμε πολιτική που δίνει όραμα, να κάνουμε κριτική στη ΝΔ κι αν αποτύχουμε, θα φταίμε εμείς, δεν χρωστάει κανείς στη Νέα Αριστερά επειδή ήμασταν υπουργοί».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι, «είναι επικίνδυνη περίοδος και το λέω βγάζοντας τις πολιτικής ταμπέλας».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κεντροαριστερά, είπε πως, «αν δεν υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις, ζυμώσεις, μέτωπα να συζητηθούν ζητήματα, εγώ περίμενα να δω τη θέση του ΠΑΣΟΚ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Τέλος, απαντώντας στο αν θα είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές, είπε ότι, «θα ανακοινωθούν όλα όταν ανακοινωθούν , για την υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές».

