Κοινωνία

Ανήλικος έκλεβε χρήματα από τον πατέρα του για να τα δώσει στους “εκβιαστές ” του

Νέο περιστατικό ανήλικης βίας στον Βόλο. Οι ανήλικοι έβγαλαν ακόμα και στιλέτο.

Στιλέτο εναντίον συνομηλίκου τους έβγαλαν μαθητές Γυμνασίου οι οποίοι φέρονται να τον εκβίαζαν για υπόθεση ηλεκτρονικού τζόγου και να του αποσπούσαν χρήματα, τα οποία ο μαθητής – θύμα έκλεβε από τον πατέρα του!

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το νέο περιστατικό ανήλικης βίας, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/2) σε προαύλιο γυμνασίου της πόλης την ώρα του διαλείμματος και σήμανε συναγερμό. «Η κατάσταση έχει ξεφύγει», δήλωσε μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης αναφορικά με το νέο ακραίο συμβάν.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητών λυκείου, που οδήγησε στη σύλληψη τριών μαθητών – δραστών, σε άλλο σχολείο του Βόλου, βγήκε… στιλέτο.

Το νέο ακραίο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης όταν δύο μαθητές γυμνασίου οι οποίοι δεν είχαν πάει στο σχολείο για μάθημα, έστησαν καραούλι έξω από άλλο γυμνάσιο στο οποίο φοιτά μαθητής που αναζητούσαν. Οι δύο μαθητές πήδηξαν από τα κάγκελα του προαυλίου και μπήκαν στο εσωτερικό του σχολείου, αναζητώντας τον συνομήλικό τους, την ώρα που γίνονταν μαθήματα αλλά και εκδήλωση εναντίον της βίας, στην οποία μιλούσε αστυνομικός!

Η κίνηση των δύο εξωσχολικών έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια του κυλικείου που ενημέρωσε άμεσα τη διευθύντρια, η οποία εντόπισε τους δύο εξωσχολικούς και τους απομάκρυνε από τον χώρο.

Οι εξωσχολικοί έφυγαν, αλλά στο διάλειμμα επέστρεψαν. Φαίνεται να εντόπισαν τον μαθητή που αναζητούσαν και τον κάλεσαν να τους πλησιάσει στα κάγκελα, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, έβγαλαν στιλέτο και τον απειλούσαν!

Στη θέα του στιλέτου άλλοι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν και δημιουργήθηκε φασαρία.

Η διευθύντρια φώναξε να παρέμβει η αστυνομικός που είχε πάει στο σχολείο για να κάνει ενημέρωση κατά της βίας, ενώ παράλληλα κάλεσε και στο «100».

Οι μαθητές – δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο η ταυτότητά τους ήταν γνωστή σε μαθητές του σχολείου, που έδωσαν τα στοιχεία τους.

Τον εκβίαζαν και του αποσπούσαν χρήματα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο μαθητές εκβίαζαν για αρκετό διάστημα τον συνομήλικό τους για υπόθεση ηλεκτρονικού τζόγου. Πηγές αναφέρουν ότι τον είχαν μπλέξει σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και του αποσπούσαν διαρκώς χρηματικά ποσά.

Ο μαθητής – θύμα φέρεται να τους έχει δώσει συνολικό χρηματικό ποσό από 300 έως 600 ευρώ, τα οποία έκλεβε από τον πατέρα του. Ο πατέρας του όταν αντιλήφθηκε την απουσία χρημάτων, θέλησε να μάθει τι συνέβη. Πίεσε το παιδί του και του αποκάλυψε τον εκβιασμό που δέχεται.

Αμεσα ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, που προφανώς ξεκίνησε διερεύνηση των καταγγελιών και οι δράστες φέρονται να πήγαν στο σχολείο για να «ξεκαθαρίσουν λογαριασμούς» με το θύμα τους.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση. Οι διευθυντές των δύο εμπλεκόμενων γυμνασίων αναμένεται αύριο να επισκεφθούν τον Εισαγγελέα για το νέο ακραίο περιστατικό βίας και η διεύθυνση του γυμνασίου, στο οποίο φοιτά ο μαθητής θύμα θα καταθέσει και μήνυση εναντίον των ανήλικων δραστών.

Αστυνομία και Εισαγγελία θα επισκεφθεί και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για να ζητήσει προστασία των σχολείων. «Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν είναι δυνατό μέσα σε τρεις ημέρες να μας απασχολούν διαφορετικά ακραία περιστατικά βίας», σχολίαζε για το νέο συμβάν.

