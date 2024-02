Αθλητικά

Μεξικό: Ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του “Mifel Tennis Open”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη και πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μεξικού.

-

Με μια ακόμη νίκη συνέχισε την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τουρνουά «Mifel Tennis Open», που διεξάγεται στο Λος Κάμπος του Μεξικό.

Ο Ελληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, αλλά τελικά επικράτησε του Αμερικανού, Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς (Νο 100), με 7-6(1) και 6-3 σε 1 ώρα και 39 λεπτά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά, όπου θα μονομαχήσει με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο 12) για μια θέση στον τελικό.

Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Τσιτσιπάς είναι ο υπερασπιστής του τίτλου και αν καταφέρει να φύγει ξανά με τον τίτλο από το Μεξικό, θα επιστρέψει στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης και θα σκαρφαλώσει από το Νο 11 στο Νο 9 του κόσμου. Με τον Ρουντ έχει αναμετρηθεί άλλες δύο φορές και τις δύο το 2021 και έχουν από μία νίκη. Ο Νορβηγός είχε επικρατήσει στη Μαδρίτη, ενώ ο Τσιτσιπάς τον νίκησε λίγους μήνες μετά στο Masters του Καναδά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

ΣΥΡΙΖΑ – Ζαχαριάδης: Ασφαλώς και θα υπάρξει υποψηφιότητα απέναντι στον Κασσελάκη