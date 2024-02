Κοινωνία

Απειλή για βόμβα στις πρεσβείες ΗΠΑ, Ισραήλ, Αιγύπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φάρσες αποδείχθηκαν τα τηλεφωνήματα για βόμβες στις πρεσβείες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

-

Συναγερμός είχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν σε μέσα ενημέρωσης και ανέφεραν πως έχουν τοποθετηθεί βόμβες στις πρεσβείες των ΗΠΑ, του Ίσραηλ και της Αιγύπτου, οι οποίες θα εκραγούν στις 11.30 το πρωί.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. ενώ στα σημεία έχουν μεταβεί και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι χώροι ερευνήθηκαν από τα κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ και δεν βρέθηκε κάτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Περιφέρεια Αττικής: "Κατέβηκαν" παράνομες αφίσες