Κοινωνία

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)

Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης μίλησε για όλα τα θέματα σχετικά με εκείνον και την οικογενεια του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' και στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, ο πατέρας της οικογένειας των παλαιοχριστιανών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' και στον Γιώργο Λιάγκα.

Αρχικά μίλησε για την επιλογή του να ακολουθήσει την παλαιοχριστιανισμό λέγοντας. «Είμαι παλαιοημερολογίτης, οι παλαιοημερολογίτες είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Γνώρισα κάποιον κληρικό του παλαιού και έτσι έγινα και γω.»

Συνέχισε μιλώντας για την ζωή του και τις δουλειές που έχει κάνει «Έγινα πατέρας και έπρεπε να ζήσω έκανα ό,τι μπορούσα για να ζήσω, ντελιβερι, οικοδομές και πολλά άλλα».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην δουλειά του στον Δήμο Ηλιούπολης λέγοντας: «Στον δήμο Ηλιούπολης μπήκα μετά από μια περιπέτεια με τον πρώτο μου γάμο ήμουν πολύτεκνος, είχα τα μόρια καθώς ήταν και η μάνα μου ανάπηρη και έτσι μπήκα». «Είναι κακό να μιλάνε για μένα άνθρωποι που έχω να μιλήσω 10 χρόνια όπως η πεθερά μου και ο θείος μου».

Όσον αφορά τα παιδιά του και την φιλοξενία τους από το Χαμόγελο του Παιδιού ανέφερε «Είχα προβλήματα με την πρώτη μου σύζυγο και τα παιδιά είχανε πάει στο χαμόγελο του παιδιού και είχανε φιλοξενηθεί εκεί γιατί αδυνατούσε για διάφορους κοινωνικούς λόγους να τα μεγαλώσει. Υποχρεώθηκα να πάρω ξανά τα παιδιά με δικαστήρια είχανε μείνει 10 χρόνια εκεί. Καθυστέρησα επειδή είναι χρονοβόρα διαδικασία».

Λόγω της πανδημίας αναγκάστηκε να φύγει από τον Ωρωπό όπως είπε «Δυστυχώς εμείς όταν έπιασε η πανδημία επειδή υπήρχε μια προχειρότητα στο κάθε τι δηλαδή για να βγω από το σπίτι μου έπρεπε να φοράμε μάσκα, αυτό όμως μεταφραζόταν σε 4 ευρώ την μέρα. Δημιουργήθηκε μια απίστευτη κατάσταση και στα εργασιακά ήταν ασύμφορη οικονομικά. Το φθηνό δεν είναι έτσι ακριβώς υπάρχει και μια ποιότητα ζωής στην Κορινθία που ζούμε τώρα. Αν νοίκιαζα ένα υπόγειο στην Αθήνα ενδεχομένως να φυτοζωούσα. Τα παιδιά μου θα ήταν μέσα σε ένα κουτί.»

Υποστήριξε πως δεν είναι το μόνο πρόβλημα ότι τα παιδιά του δεν πηγαίνουν σχολείο «Σε όλα τα προβλήματα το μόνο που λένε είναι ότι δεν πηγαίνανε σχολείο.

Όταν ήμουν μικρός μου έλεγε η δασκάλα μου σπούδασε για να μην γίνεις σκουπιδιάρης και τελικά σπούδασα και έγινα σκουπιδιάρης.

Ο Χριστόφορος ο γιος μου είναι 10 ετών και είναι μελισσουργός και έχει πολλές γνώσεις.

Έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει με αυτό το επάγγελμα πάρα με το αν τελειώσει το σχολείο.

Τα παιδιά μαθαίνουν στο σπίτι δεν μου έχουν πει γιατί δεν τα στέλνω σχολείο. Παραβιάζει τα πιστεύω μας η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση».

Συνέχισε λέγοντας για το εμβόλιο του κορονοϊου ότι είναι το μόνο που δεν έχει κάνει καθώς ειναι σκεύασμα και όχι εμβόλιο.

Το τεστ DNA και ο πατέρας του παιδιού της κόρης του

«Διαφωνώ με το τεστ dna γιατί το κρατούν σε μια τράπεζα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον και ζητήθηκε από ένα ανώνυμο εισαγγελέα.

Δεν θέλω να συζητήσω τα προσωπικά ενός παιδιού μου. Δεν θέλω να πω στον δημόσιο διάλογο κάτι σχετικό με το ζήτημα ενός ενήλικου προσώπου.»

Στην οικογένεια πολλές φορές τα παιδιά του τον φωνάζουν πατέρα αλλά πολλές φορές αποκαλούν ο ένας τον άλλονν αδέρφια «Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια έχουμε τον ίδιο πατέρα. Στην οικογένεια μας αποκαλούμαστε αδέρφια. Με φωνάζουνε και μπαμπά και πολλές φορές και αδερφέ μου».

Το εκκλησάκι

«Μένουμε στο τροχόσπιτο και δίπλα έχουμε φτιάξει το εκκλησάκι δεν είναι λαγούμι. Κάποιοι κοιμόμαστε στο τροχόσπιτο κάποιοι στο καλύβι. Το τροχόσπιτο το βρήκαμε από παλιατζή. Το πήραμε σε συμβολική τιμή.»

στο δήμο Ερέτριας δούλευα στο γραφείο κίνησης με δικό μου εξοπλισμό γ αυτό δέχτηκαν να δουλεύω από το σπίτι.

Η διπολική διαταραχή και η μετάταξη

«Έχω διαγνωστεί με διπολική διαταραχή αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτώ. Εμένα με ωφελούσε ο καθαρός αέρας και η ηρεμία σχετικά με αυτό που έχω. Την πιστοποίηση την έβγαλα για να κάνω την μετάταξή μου. Τους έκανα χάρη γιατί θα μπορούσα να πάρω σύνταξη και να μην δουλεύω. Αλλά νιώθω ακόμα παραγωγικός δεν θα ήθελα να βγω το δρόμο και να λένε ότι είμαι 45 χρονών και έχω πάρει σύνταξη. Για μια πολύ απλή υπόθεση εφαρμόστηκε όλη η αυστηρότητα του νόμου σε μένα και την οικογένειά μου. Σύρθηκα στα δικαστήρια με βαρυποινίτες.»

Τέλος αναφέρθηκε στην γυναίκα του την Σεβαστή «Επέλεξα να μην γνωρίζω που είναι η σεβαστή. Δεν ξέρω αν έχει κινητό μαζί της.»

Ο δικηγόρος του ανέφερε «Του έχει δοθεί περιθώριο και έχει περάσει για να δώσει DNA και πρέπει να υπάρξει επίσημη εισαγγελική παραγγελία.

Στις 27/02 θα γίνει η δίκη για την λαθροθηρία με τον κυνηγό»





