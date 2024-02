Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η εταιρεία Κασσελάκη, η στάση Τεμπονέρα και οι αντίπαλοι του Προέδρου

Ποιες οι διαβουλεύσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους προεδρικούς. Ποιοι οι υποψήφιοι για να σταθούν ''απέναντι'' από τον Στέφανο Κασσελάκη. Η δήλωση Πολάκη και η εταιρεία του Κασσελάκη.

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στο Τάε Κβον Ντο, στο Παλαιό Φάληρο.

Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις τα όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες είναι αυτά την μεγαλύτερη σημασία και αφορούν στο ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη. Το μεγαλύτερο φαβορί σύμφωνα με πληροφορίες είναι η Όλγα Γεροβασίλη η οποία έχει την στήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιες πληροφορίες θέλουν να είχε και συνάντηση το πρωί της Παρασκευής μαζί του. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι ένα από τα πιο παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως η υποψηφιότητά της δεν έχει κλειδώσει ακόμα ωστόσο είναι πολύ κοντά στο να γίνει. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σε διαβουλεύσεις και με τον Διονύση Τεμπονέρα ο οποίος τελικά δεν θα θέσει υποψηφιότητα.

Ουσιαστικά προσπαθούν να φτιάξουν ενώ μέτωπο απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Υπάρχει άλλο ένα πρόσωπο από τους προεδρικούς, ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος εμφανίζεται ο πιθανός αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη. Από το στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται στηριξη είτε στην Όλγα Γεροβασίλη είτε στον Σωκράτη Φάμελλο. Ο Παύλος Πολάκης σε ιστοσελίδα έκανε μια δήλωση νωρίτερα στην οποία λέει «Προτρέπω σε κάποιους επίδοξους αρχηγούς να μην βλέπουν τον απογευματινό ίσκιο τους και να τον περνούν για το μπόι τους, και σε κάποιους άλλους να ξεκαβαληκέψουν το καλάμι που πρόωρα καβάλησαν…»

Η εταιρεία Κασσελάκη

Δημοσίευμα σε ιστοσελίδα για εταιρεία που έχει στο εξωτερικό και με αυτή πλήρωσε ουσιαστικά το δώρο των εργαζομένων της ‘’Αυγής’’ Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε «Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα, για 21 ολόκληρα χρόνια. Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιρειών. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής. Εφ' όσον ο νόμος αφορά και σ’ εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δε θα «πουλήσω» ποτέ, με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρης δε θα αγοράσει φτηνά τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη προσπάθησε. ΥΓ: Ποτέ δε θα άφηνα τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτους. Είναι θέμα αρχής.»

Σε δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου αναφέρεται «Για το θέμα της off shore εταιρείας του κου. Κασσελάκη και πάλι η Ελληνική Λύση, μπορεί να δώσει τη λύση. Είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να γίνει από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές έλεγχος σε όλους τους υπουργούς, στους προέδρους κομμάτων, στους βουλευτές της περιουσιακής κατάστασής τους και πώς έβγαλαν τα χρήματα αυτά. Ιδιαίτερα κάτι ακίνητα, που ο καθένας διαθέτει 10 ή 15. Αυτό που επίσης πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία και είναι η πρότασή μας, είναι να ελέγξουμε τους συγγενείς πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τέταρτου βαθμού, τα παιδιά και τις γυναίκες τους, αν διαθέτουν και οι ίδιοι off shore εταιρείες, για να πάει ο κάθε κατεργάρης και κλέφτης στον πάγκο του».

Διονύσης Τεμπονέρας: Κάνω στην άκρη για το κοινό καλό

Δεν τίθεται πλέον θέμα υποψηφιότητας του Διονύση Τεμπονέρα, αφού ο ίδιος από το βήμα του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ δεν το ανακοίνωσε και δείχνει ουσιαστικά θετικός για κοινό υποψήφιο.

«Η Αριστερά δεν παράγει μεσσίες και ήρωες. Παράγει κοινωνικά υποδείγματα. Έχουμε χρέος να κρατήσουμε την υπόθεση αυτή ζωντανή. Αν χρειαστεί για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή, να κάνουμε στην άκρη για το κοινό καλό, θα το κάνουμε με χαρά γιατί έτσι μεγαλώσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα άφησε όμως σαφείς αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη λέγοντας «οι δικές μου ρίζες, είναι στέρεες και διαχρονικές. Δεν έχουν ανάγκη από επιβεβαίωση. Στη ζωή μας μάθαμε να παλεύουμε για τις ιδέες και τις αρχές μας κοιτώντας τους ανθρώπους κατάματα. Ότι έχουμε να πούμε, το λέμε με το πρόσωπό μας καθαρό».

Και πρόσθεσε ο Διονύσης Τεμπονέρας «καρέκλες και οφίτσια αν και μας προσφέρθηκαν, δεν τα διεκδικήσαμε ποτέ. Ούτε και τα χρειαζόμαστε γιατί μας μάχες μας τις δίνουμε με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση χωρίς να ζητάμε μερτικό, μέσα στην κοινωνία.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Προερχόμαστε από τα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, από το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, από την καθημερινή βιοπάλη στη δουλειά, μέσα στην στέρηση και στην αδικία, όμως μάθαμε σε όλη μας τη ζωή να υπερασπιζόμαστε το δίκιο των ανθρώπων. Η Αριστερά δεν παράγει μεσσίες και ήρωες. Παράγει κοινωνικά υποδείγματα. Έχουμε χρέος να κρατήσουμε την υπόθεση αυτή ζωντανή. Αν χρειαστεί για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή, να κάνουμε στην άκρη για το κοινό καλό, θα το κάνουμε με χαρά γιατί έτσι μεγαλώσαμε».

