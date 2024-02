Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ 2025 - Ελλάδα: Πρεμιέρα με νίκη στο ντεμπούτο του Σπανούλη

Με νίκη άρχισε η "επίσημη αγαπημένη" τις υποχρεώσεις της στον Προκριματικό Όμιλο για το Ευρωμπάσκετ του 2025.

Νικηφόρο αποδείχτηκε το ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στη θέση του Ομοσπονδιακού της εθνικής, στην επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στο… γαλανόλευκο απόψε (23/2) ΣΕΦ μετά από 26... ολόκληρα χρόνια. Ο Ουόκαπ (16π., 8ρ., 8ασ., 5κλ.) που με 27 βαθμούς ήταν ο MVP σε άμυνα κι επίθεση, ο Μήτογλου με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο αρχηγός Παπανικολάου (16π. 8ρ.) οδήγησαν σε νίκη με 72-64 επί της Τσεχίας, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, μέσα σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα, παρουσία «αστέρων» του παρόντος και του πρόσφατου παρελθόντος, οικογενειών και παιδιών, στο Φάληρο.

Η αλήθεια είναι πως η εθνική βρήκε ρυθμό από τα μισά της 3ης περιόδου και μετά, επιτρέποντας λόγω της δικής της αστοχίας στην Τσεχία να… ελπίζει έως τότε. Στο 4ο δεκάλεπτο, όμως ξέφυγε για πρώτη φορά με +8 (58-50) χάρη σε 5 διαδοχικούς πόντους του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που είχε σημαντική συνεισφορά και στα ριμπάουντ σ’ εκείνο το κρίσιμο διάστημα (7 ριμπάουντ στο σύνολο).

Η αποστολή της εθνικής αναχωρεί για τη Χάγη, εκεί όπου τη Δευτέρα (26/2, 20:30) αντιμετωπίζει την εθνική Ολλανδίας, για τη 2η αγωνιστική, με στόχο το δύο στα δύο στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025.

Από την ομάδα του Ντιέγκο Οκάμπο ο Οντρέι Μπάλβιν σημείωσε νταμπλ νταμπλ (13π., 10ρ.). Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα Τόμας Σατοράνκσι είχε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Διψήφιοι ήταν και οι Πέτερκα (12π.) και Κίζλινκ (10π.).

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα αγωνίστηκε η εθνική Ελλάδας, αλλά και χωρίς τον Νικ Καλάθη, ενώ και η Τσεχία στερήθηκε τις υπηρεσίες του δικού της σταρ, Γιαν Βέσελι που νωρίτερα σήμερα ανανέωσε έως το 2026 στην Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 12-15, 32-31, 53-50, 72-64

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Ρογκαβόπουλο, Παπανικολάου, Μήτογλου και Παπαγιάννη. Ο Ντιέγκο Οκάμπο επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Σατοράνσκι, Χρούμπαν, Πέτερκα, Κίζλνικ και Μπάλβιν.

Ένα γρήγορο 0-5 υπέρ της Τσεχίας βρήκε απάντηση, με τους Μήτογλου και Παπανικολάου να βάζουν μπροστά την εθνική 6-5. Με γκολ φάουλ του Πέτερκα, οι Τσέχοι ανέκτησαν το προβάδισμα 6-8 για ν’ ακολουθήσει σερί 6-0 της «γαλανόλευκης» από τους Ουόκαπ, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου για το 12-8. Οι παίκτες του Σπανούλη είχαν πετύχει και τους 12 πόντους τους μέσα στο «ζωγραφιστό», αλλά τα 0/6 τρίποντα προβλημάτιζαν. Το 7-0 της Τσεχίας από Πέτερκα, Μπόχατσικ, Μπάλβιν και Γέλινεκ ήταν το μεγαλύτερο σερί της ομάδας του Οκάμπο, για το αρνητικό για την Ελλάδα 8-15 στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου. Η εθνική τέλειωσε την 1η περίοδο με 0/9 τρίποντα (!) και σε συνδυασμό με τα 6/13 δίποντα ήταν φανερό πως επιθετικά δεν είχε βρει ρυθμό, ούτε όμως και πρωταγωνιστή. Οι Τσέχοι υπερτερούσαν και στα ριμπάουντ με 16 έναντι 11 της Ελλάδας.

Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Κώστας Παπανικολάου ξεχώρισαν πάντως στη 2η περίοδο, διάστημα στο οποίο η εθνική παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα, χωρίς πάντως να καταφέρει να οικοδομήσει σημαντική διαφορά. Μετά το 12-19 από Μπάλβιν και Σατοράνσκο, η εθνική είχε ένα επιθετικό ξέσπασμα που της απέφερε επιμέρους σκορ 9-2. Η ισοφάρισε 21-21 ήρθε μετά από λύσεις που έδωσαν Τολιόπουλος, Ουόκαπ, Παπανικολάου, με τον Μήτογλου να κλέβει και να καρφώνει στο highlight του α΄ μέρους. Ο Χρούμπαν έμεινε αφύλακτος, όμως για το 21-25. Μία ακόμη φορά οι Παπανικολάου και Μήτογλου έβγαλαν την εθνική από τη δύσκολη θέση (26-25). Λίγο αργότερα ο Μήτογλου ευστόχησε και στο πρώτο τρίποντο της «γαλανόλευκης» (1/11) για το 29-27 υπέρ της Ελλάδας. Ο Γέλενικ ισοφάρισε σε 29-29, ο Μήτογλου είχε ½ βολές και ο Μπάλβιν έδωσε και πάλι προβάδισμα στους Τσέχους (30-21). Το κάρφωμα του Μήτογλου στη λήξη της 2ης περιόδου επέτρεψε στην εθνική να πάει με θετικό πρόσημο, 32-31, στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Από τους 32 πόντους της Ελλάδας, τους 14 είχε σημειώσει ο Μήτογλου (και 6 ριμπάουντ) και τους 9 ο Παπανικολάου, δηλαδή οι δυο τους σημείωσαν τους 23 από τους 32.

Τρία διαδοχικά τρίποντα δέχτηκαν οι παίκτες του Σπανούλη με την έναρξη της 3ης περιόδου, από Πέτερκα, Σατοράνσκι και Μπόχατσικ, για το 33-40. Όμως, ο νεαρός πόιντ γκαρντ Δημήτρης Μωραϊτης μοίρασε ασίστ και έκανε ένα κόψιμο και κέρδισε φάουλ αλλάζοντας τον ρυθμό του αγώνα. Χάρη στη δική του οργάνωση και ενέργεια, η εθνική επέστρεψε και με σερί 8-0 προσπέρασε ξανά, 41-40. Το τρίποντο του βασικού σέντερ της εθνικής Γιώργου Παπαγιάννη για το 39-40 από ασίστ του Ουόκαπ ήταν από τα πιο θεαματικά καλάθια σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο.

Η εθνική είχε βρει ρυθμό και… φόρα και άρχισε να παρουσιάζει πιο ποιοτικό μπάσκετ στο παρκέ με συνεργασίες και αποτελεσματικότητα. Με ντράιβ του Ρογκαβόπουλου, κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο (μπήκε να δώσει ανάσες στον Μήτογλου), κλεψίματα και λέι απ του Παπαπανικολάου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε απαντήσεις στην οργανωμένη άμυνα των Τσέχων, για το 53-48. Την ίδια ώρα πάντως οι Χρούμπαν, Πέτερκα, Μπάλβιν κρατούσαν την Τσεχία στη διεκδίκηση της νίκης, με τον Σατοράνσκι να μειώνει σε 53-50, αλλά να τραυματίζεται (βγήκε αλλά επέστρεψε στην 4η περίοδο ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα) στην επόμενη φάση από ακούσιο φάουλ του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Γέλινεκ και Καλαϊτζάκης είχαν από μία άστοχη προσπάθεια για τρεις, για το 53-50 στο 30΄.

Με λέι απ και τρίποντο (5-0) από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, η εθνική ξέφυγε για πρώτη φορά με +8 (58-50). Και η προσφορά του δεν… έμεινε εκεί. Ο Έλληνας φόργουορντ της Σάσαρι μάζευε το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο και μετρούσε 7, 4 λεπτά πριν τη λήξη, όταν ο Μήτογλου ξαναπέρασε στο παρκέ στη θέση του. Ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 63-56. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κέρδισε δύο βολές, ήταν εύστοχος για να ευστοχήσει αμέσως μετά και ο Παπανικολάου. Η εθνική προσπέρασε για πρώτη φορά με διψήφια τιμή διαφοράς (67-56). Ο Ουόκαπ έπαιζε εξαιρετική άμυνα… ως συνήθως, έκανε και το 69-56, ο Μήτογλου με 1/2 βολές «έγραψε» το 70-58. Οι βολές του Κίζλινκ, το κάρφωμα του Μπάλβιν και το τρίποντο του Μπόχατσικ έφεραν τους Τσέχους στο -6 (70-64) στα 19΄΄ πριν τη λήξη, αλλά η εθνική δεν ανησυχούσε πλέον. Στο ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του αγώνα, ο Μήτογλου κέρδισε το φάουλ από τον Μπόχατσικ, ευστόχησε και στις δύο βολές διαμορφώνοντας το τελικό, 72-64.

Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Γκεντβίλας (Λιθουανία), Ζάστσουκ (Ουκρανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Καλαϊτζάκης, Μήτογλου 22 (1), Παπανικολάου 16, Τολιόπουλος, Ουόκαπ 16 (1), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Κουζέλογλου, Λαρεντζάκης, Μωραϊτης 2, Παπαγιάννης 5 (1), Ρογκαβόπουλος 2

ΤΣΕΧΙΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Χρούμπαν 5 (1), Κριζ, Κίζλινκ 10 (1), Πέτερκα 12 (1), Σενάλ 1, Μπάλβιν 13, Μπόχατσικ 8 (2), Μπομ 2, Γέλινεκ 4, Σατοράνσκι 9 (1), Σικόρα

