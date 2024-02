Οπαδική βία - Βρούτσης: Κάμερες και στα αποδυτήρια, πλήρης καταγραφή των θεατών (βίντεο)

Αθλητικά

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Αν. Υπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού σχετικά με το νέο πλαίσιο μέτρων που τέθηκε σε ισχύ, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των φιλάθλων και το ενδεχόμενο “λαθροχειρίας”

Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μίλησε το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας που τίθενται σε εφαρμογή στα γήπεδα.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές Αρχές στο νέο πλαίσιο νόμου που ισχύει και εφαρμόστηκε ήδη μετά την ρίψη τριών κροτίδων σε αγώνα ποδοσφαίρου.

Επεσήμανε ότι είναι εφικτή η πλήρης ταυτοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα των φιλάθλων που μπαίνουν στο γήπεδο, τονίζοντας ότι για να υπάρξει λαθροχειρία θα πρέπει κάποιος να δώσει το κινητό τηλέφωνο του σε κάποιον άλλο, πράγμα που λόγω της εξάρτησης των ανθρώπων από τα κινητά τους δεν μοιάζει εφικτό.

Παράλληλα τόνισε ότι θα υπάρχει "μαύρη λίστα" με όσους εμπλέκονται με περιστατικά οπαδικής βίας, ώστε να μην τος επιτρέπετε η είσοδος στο γήπεδο στα εν λόγω άτομα.

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε ακόμη ότι πλέον με τις κάμερες, καθώς άλλαξε το πλαίσιο για το τι και πότε μπορούν να καταγράφουν, «θα πέφτει καρφίτσα από τις εξέδρες στο γήπεδο και θα βλέπουμε ποιος την έριξε».

Σημείωσε ότι κάμερες θα υπάρχουν μέχρι και την είσοδο των αποδυτηρίων, όπου συνήθως βρίσκονται παράγοντες ομάδων που προσπαθούν να ασκήσουν πάσης φύσεως πιέσεις στους διαιτητές ή σε παίκτες των αντιπάλων.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα της εκπομπής «Στούντιο με Θέα» με την συνέντευξη του Γιάννη Βρούτση.