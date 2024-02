Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 27χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση της 27χρονης Μπαγιάν Αλ Μάρζο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 18.02.2024, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την Θεσσαλονίκη, η Αλ Μάρζο (επ.) Μπαγιάν (ον.), 27 ετών, ιρακινής καταγωγής. Ειδικότερα, η ενήλικη έφυγε από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Λαγκαδικίων, προκειμένου να μεταβεί στην Θεσσαλονίκη. Έκτοτε, τα ίχνη της αγνοούνται. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλ Μάρζο (επ.) Μπαγιάν (ον.) έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρα μποτάκια, γκρι μπουφάν και άσπρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ .

