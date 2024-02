Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Που και πότε θα ειναι εντονότερα τα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδέινωση του καιρού.

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (25-02-24) μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης (27-02-24), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επίδείνωση του καιρού.

Όπως σημειώνεται, τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως έως 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (25-02-24):

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Την Δευτέρα (26-02-24)

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά), την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Αττικής), τις Κυκλάδες, την Κρήτη (κυρίως τα νότια) και πρόσκαιρα στη δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Από τις προμεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη (27-02-24)

Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν στις νότιες περιοχές των Δωδεκανήσων και βαθμιαία μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

