Μετρό – Γαλάτσι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν για τα έργα της γραμμής 4

Σε ποια σημεία της περιοχής επηρεάζεται η διέλευση των οχημάτων. Πότε ξεκινούν τα μέτρα και πόσο θα διαρκέσουν.

Σταδιακός περιορισμός Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, κατά το χρονικό διάστημα από 26-2-2024 έως 26- 8-2024, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Γαλατσίου:

ΦΑΣΗ 1

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,80 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηνιόχου έως την συμβολή της με την οδό Ηροδότου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Γαλατσίου/οδό Πρωτοπαπαδάκη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηροδότου έως την συμβολή της με την οδό Δρυόπιδος με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λεωφόρο Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λεωφόρο Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ 2

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηνιόχου έως την συμβολή της με την οδό Τράλλεων με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Γαλατσίου/οδό Πρωτοπαπαδάκη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 9,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Τράλλεων έως την συμβολή της με την οδό Ηροδότου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Γαλατσίου/οδό Πρωτοπαπαδάκη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηροδότου έως την συμβολή της με την οδό Ευβοίας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ευβοίας έως την συμβολή της με την οδό Δρυόπιδος με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.

του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 7,35 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφόρο Βεΐκου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Κουντουριώτου.

Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου των οδών Πάρνωνος και Πυθίας και στο τμήμα αυτών από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Κουντουριώτου, της οδού Σκύρου από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Γορτυνίας και της οδού Χαριλάου Τρικούπη από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Λεύκας.

Αμφιδρόμηση της οδού Χαριλάου Τρικούπη από την οδό Λεύκας έως την οδό Πλάτωνος.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βεΐκου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λεωφόρο Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λεωφόρο Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

