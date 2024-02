Κόσμος

Ο Πύργος του Άιφελ ξανανοίγει - Τέλος η απεργία των εργαζομένων

Σε ποια κοινά αποδεκτή λύση κατέληξαν, η ανάδοχος εταιρία εκμετάλλευσης και η συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων.

Ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος παρέμεινε κλειστός για πέντε ημέρες λόγω απεργίας, θα ανοίξει ξανά την Κυριακή 25.02 έπειτα από συμφωνία μεταξύ των συνδικάτων και της εταιρίας εκμετάλλευσης του παρισινού μνημείου, όπως ανακοίνωσε η τελευταία το Σάββατο.

«Η διοίκηση της Societe d' Exploitation de la Tour Eiffel (Sete) και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της απεργίας που προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα παρακολουθούν τακτικά το οικονομικό μοντέλο, την εξέλιξη των επενδύσεων εργασίας και των εσόδων της εταιρίας μέσω ενός οργάνου που θα συνεδριάζει κάθε 6 μήνες», διευκρινίζει η Sete σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Παρίσι το Σάββατο το πρωί.

