Κόσμος

Γαλλία: Νεκρός άνδρας που απείλησε αστυνομικούς με χασαπομάχαιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα φέρεται να επιτέθηκε σε 4 αστυνομικούς με το μεγάλο μαχαίρι, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις τους.

-

Άνδρας που "απείλησε με χασαπομάχαιρο" αστυνομικούς σκοτώθηκε από τις δυνάμεις της τάξης στο Παρίσι τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Ο νεκρός εξακριβώθηκε ότι είχε γεννηθεί τον Ιανουάριο του 1984 στο Σουδάν και δεν ήταν γνωστός στις αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ αφού χρησιμοποίησαν εναντίον του τέιζερ, χωρίς αποτέλεσμα, επεσήμανε η εισαγγελία η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα “οι υπηρεσίες της αστυνομίας δέχθηκαν κλήση για ένα απειλητικό άτομο, που φορούσε τζελάμπα και κρατούσε χασαπομάχαιρο, το οποίο βρισκόταν στον σταθμό του τραμ Butte (…) στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού”, εξήγησε η ίδια πηγή. Όταν έφτασαν, είδαν “τον άνδρα να κρατά ένα χασαπομάχαιρο στο ένα χέρι και ένα τετράδιο με λέξεις στα αραβικά στο άλλο”.

Αφού δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και παρά την επανειλημμένη χρήση τέιζερ, “ο άνδρας άρχισε να τρέχει προς το μέρος τους κρατώντας πάντα το χασαπομάχαιρο”, συνέχισε η εισαγγελία.

“Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τέσσερις αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους πυροβολώντας περίπου 20 φορές”, κατέληξε. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε,

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο