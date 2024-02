Κοινωνία

Ναρκωτικά - Αεροδρόμιο: προσπάθησαν να φέρουν κάνναβη από την Ισπανία

Πώς οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους αλλά και στα σπίτια τους.

Δύο νεαροί, ένας ημεδαπός 19 ετών και ένας αλλοδαπός 23 ετών, συνελήφθησαν προχτές το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Αττικής, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να εισάγουν ναρκωτικά από την Ισπανία.

Στην κατοχή του 19χρονου και στο σπίτι του, μετά από έρευνα που ακολούθησε την σύλληψη του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 3 κιλά και 212 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 10.204 ευρώ και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

Ειδικότερα ο 19χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών και συνελήφθη την ώρα που έφτασε αεροπορικώς από την Ισπανία. Ο 23χρονος τον περίμενε στο αεροδρόμιο για να τον παραλάβει και συνελήφθη επίσης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κάνναβης 0,6 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

