Πανσερραϊκός - Ατρόμητος: μοιρασμένοι οι βαθμοί στις Σέρρες

Χωρίς νικητή και δίχως σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των Σερρών ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League.

Το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο σε γενικές γραμμές, με τους δύο αντίπαλους να μοιράζονται από ένα βαθμό και να συνεχίζουν χέρι-χέρι στη διοργάνωση, καθώς ισοβαθμούν στην όγδοη θέση με 24 πόντους έκαστος.

Προϊόντος του χρόνου ο Πανσερραϊκός πήρε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν καλά οργανωμένοι και δεν απειλούνταν ιδιαίτερα, σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό και λίγες συγκινήσεις.

Στο 26΄ ένα καλό φάουλ του Ουάρντα έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσιντώτα, ενώ στο 38΄ ο Χατζηστραβός πλάσαρε ψηλά άουτ από τα όριο της μεγάλης περιοχής, σε αυτή την «υποψία» φάσης.

Στο 51΄ η ομάδα του Γκαρσία απείλησε με τον Στάικο, που βρήκε χώρο για να σουτάρει από μακριά στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, ενώ οι φιλοξενούμενοι φάνηκαν για πρώτη φορά μόλις στο 63ο λεπτό, όταν από προσπάθεια του Έντερ ο Κούεν σούταρε και ο Χόβαν απέκρουσε σε κόρνερ.

Ένα κόρνερ που εκτέλεσε απευθείας ο Κούντε προσπαθώντας να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού, τον οποίο υποχρέωσε σε δύσκολη απόκρουση.

Στο 78΄ μετά από εκτέλεση φάουλ ο Έντερ έστειλε την μπάλα με σουτ στην αγκαλιά του Χόβαν στο 86΄ ο Γούλερι πρόλαβε την έξοδο του Τσιντώτα αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλεξιτς, Χατζηστραβός, Θυμιάνης - Κεσχρίντα, Βαλένσια, Ντε Μποκ, Βρακάς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Πεταυράκης, Μπέργκστρομ, Θυμιάνης, Ντανκερλούι, Στάικος (84΄ Μορέιρα), Ουεντραόγκο, Χατζηστραβός (84΄ Σοφιανός), Τόμας (64΄ Γούλερι), Ουάρντα, Άλεξιτς

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Αθανασίου, Ντε Μποκ, Φριτζόνσον (60΄ Έντερ), Κούντε, Κούεν (73΄ Βρακάς), Ρομπάιγ (60΄ Βαλένσια), Αντζιέλσκι (73΄ Βέργος).

