Κοινωνία

Γεωπονική Σχολή - Επεισόδια: Φωτιά σε λεωφορεία και ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα ταραχών με ομάδα δεκάδων νεαρών, με ορμητήριο την Γεωπονική Σχολή, να προκαλούν φθορές σε διερχόμενα αυτοκίνητα και εμπρησμούς σε λεωφορεία.

-

Δύο λεωφορεία και ένα ΙΧ αυτοκίνητο πυροπολήθηκαν την νύχτα στην διάρκεια επεισοδίων στην Γεωπονική Σχολή, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνο Κλωνόπουλο.

Ειδικότερα, γύρω στη μία τη νύχτα της ΚΥριακής, ομάδα από περίπου 40 άτομα, που συμμετείχαν σε συναυλία, βγήκαν στη Λεωφόρο Αθηνών, έβαλαν φωτιές και άρχισαν αν πετούν πέτρες σε διερχόμενα αυτοκίνητα και καταστήματα, προκαλώντας φθορές σε τζαμαρίες

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χημικών για να απωθήσουν τους ταραξίες.

Η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Αθηνών (παλαιά Λεωφόρος Καβάλας) διακόπηκε για αρκετή ώρα.

Άνδρες της Πυροσβεστικής έσβησαν τις φωτιές στα δύο λεωφορεία και το αυτοκίνητο, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Περίπου την ίδια ώρα, κουκουλοφόροι με ορμητήριο το ΑΠΘ πυρπόλησαν μηχανήματα έργου και ΙΧ αυτοκίνητα με βόμβες μολότοφ.