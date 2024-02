Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο - ηλεκτροπληξία: Δημοσιογράφος ο νεκρός

Ποιος ήταν ο άντρας που εντοπίστηκε νεκρός πάνω σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Την περασμένη Δευτέρα (19/2) ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πάνω σε πυλώνα με μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για άνθρωπο που προσπάθησε να κλέψει καλώδια για τον χαλκό τους ή ακόμη και τον ίδιο τον μετασχηματιστή.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο νεκρός ήταν τελικά ο 26χρονος, πρώην ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, Απόστολος Φουρνατζόπουλος.

Ο 26χρονος εργαζόταν εκεί από το 2017 ενώ είχε γίνει γνωστός πριν λίγα χρόνια με αφορμή το γλαφυρό ύφος του ρεπορτάζ που είχε κάνει για επεισόδια αστυνομικής βίας που είχαν πραγματοποιηθεί στα Εξάρχεια.

Άγνωστα τα αίτια που βρέθηκε στον στύλο

Ο Φουρνατζόπουλος είχε εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια τον χώρο της δημοσιογραφίας και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικείο του περιβάλλον, δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα οικονομικά ή προσωπικά προβλήματα στη ζωή του.

Οι αρχές ερευνούν τα στοιχεία του θανάτου και προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

