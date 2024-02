ΗΠΑ - Νότια Καρολίνα: Ο Τραμπ επικράτησε εύκολα της Χέιλι

Θρίαμβος του Ντόναλντ Τραμπ στη γενέτειρα της αντιπάλου του Νίκι Χέιλι. Τι είπε για τον Τζο Μπάιντεν.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εύκολα της Νίκι Χέιλι στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νότια Καρολίνα. Μια νίκη η οποία έχει ξεχωριστό συμβολισμό, αφού η Νότια Καρολίνα είναι η γενέτειρα της Χέιλι, η οποία διετέλεσε κυβερνήτρια της συγκεκριμένης πολιτείας από το 2011 έως το 2017.

Με καταμετρημένο το 50% των ψήφων, ο Τραμπ εξασφάλιζε 59,6% έναντι 39,7% της Χέιλι.

«Είναι μια υπέροχη ημέρα», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστός ο θρίαμβός του στη Νότια Καρολίνα. Αναφερόμενος στις επόμενες αναμετρήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, ο Τραμπ προεξόφλησε νίκη στο Μίσιγκαν πριν από την αποκαλούμενη «Σούπερ Τρίτη» τον ερχόμενο μήνα, όταν θα διεξαχθούν προκριματικές σε 15 αμερικανικές πολιτείες.

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε νίκη απέναντι στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγόρησε πως «καταστρέφει τη χώρα». «Θα του πούμε: Τζο, απολύεσαι! Βγες έξω!», είπε καταχειροκροτούμενος από υποστηρικτές του.

Ο Τραμπ ελπίζει πως θα αναγκάσει σύντομα την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ να ρίξει «λευκή πετσέτα», αλλά μέχρι στιγμής η 52χρονη Νίκι Χέιλι αρνείται να εγκαταλείψει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

