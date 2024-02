Κόσμος

Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: Πρόδωσε την Βασίλισσα

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώην πρίγκιπα της Βρετανίας. Η "απειλή" του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.

Απειλητικός εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πρώην πρίγκηπα Χάρι λέγοντας ότι ο δούκας του Σάσεξ θα είναι «μόνος του» εάν κερδίσει μια δεύτερη θητεία φέτος, αφού ισχυρίστηκε ότι «πρόδωσε τη βασίλισσα».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ANT1, στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Διάσκεψη Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών το Σάββατο, ο πρώην πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν «πολύ ευγενική» με τον Χάρι από τότε που μετακόμισε στην Καλιφόρνια με τη σύζυγο του Μέγκαν το 2020.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα Express ότι «Δεν θα τον προστάτευα. Πρόδωσε τη Βασίλισσα. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Θα ήταν μόνος του αν ήταν στο χέρι μου». Ο πρώην πρίγκηπας Χάρι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε σκεφθεί να γίνει Αμερικάνος πολίτης και το σχόλιο του Τραμπ έρχεται καθώς νέα διαμάχη περιβάλλει το μεταναστευτικό καθεστώς του Χάρι, αφού υπήρξαν φωνές μέσα στους Ρεπουμπλικάνους ότι ο πρώην πρίγκιπας δεν μπορούσε να έχει εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ επειδή είχε παραδεχτεί ότι έπαιρνε παράνομα ναρκωτικά κάτι που καταγράφηκε στα απομνημονεύματά του.





