ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ: Ιδανικός αυτόχειρας… ο “Άγιαξ της Ηπείρου”

Οι Κρήτες αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δυο τέρματα κατάφεραν να αντιδράσουν και να μη φύγουν με άδεια χέρια από τους «Ζωσιμάδες».

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προηγήθηκε 2-0 του ΟΦΗ στο ημίχρονο και φάνηκε κοντά στη νίκη που θα πολλαπλασίαζε τις ελπίδες παραμονής του στη Σούπερ Λίγκα, αλλά στο τέλος κινδύνεψε κιόλας να μην πάρει βαθμό, καθώς οι Κρήτες απέσπασαν ισοπαλία 2-2 στους «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.

Για την ομάδα του Ηρακλείου ήταν το δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα με τον Δέλλα στον πάγκο της, ενώ οι Ηπειρώτες δεν κατόρθωσαν να δώσουν συνέχεια στο σπουδαίο «διπλό» επί του Βόλου και να αξιοποιήσουν την έδρα τους για ένα τρίποντο που είναι πολύ πιθανό να εξασφάλιζε το μέλλον τους στην κατηγορία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους την οποία σπατάλησε φθηνά ο Μπάκου στο 7ο λεπτό, όταν από την έξοχη κάθετη του Τοράλ ο Γερμανός βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά πλάσαρε κάκιστα στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Μια ευκαιρία που η ομάδα του Δέλλα πλήρωσε δυο λεπτά αργότερα, καθώς στο συνδυασμό Τούτου - Ριένστρα και γύρισμα του Ισπανού στο ύψος του πέναλτι ο επερχόμενος Ροσέρο έγραψε το 1-0 στο 9΄.

Πριν οι Κρήτες προλάβουν να συνέλθουν βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ διαφορά, με τον Κόντε στο 20ό λεπτό να αξιοποιεί τη «συστημένη» σέντρα του Ροσέρο διπλασιάζοντας με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, σε φάση ελέγχθηκε από το VAR για οφσάιντ του σκόρερ.

Με αυτή την εξέλιξη το παιχνίδι απόκτησε καλό ρυθμό και στο 39΄ ο ΟΦΗ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, καθώς στη σέντρα του Θοράρισον από αριστερά ο Ισέκα σούταρε αμέσως με το αριστερό υποχρεώνοντας τον Σούλη σε μεγάλη απόκρουση (κόρνερ).

Με το ρυθμό να πέφτει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δέλλας έκανε πολύ σύντομα όλες τις αλλαγές του κάνοντας πολύ επιθετική την ομάδα του, η οποία κατόρθωσε να μειώσει στην πρώτη προσπάθειά της στην επανάληψη, με συρτό σουτ του Μπάκιτς στο 68΄.

Ο Μαυροβούνιος μέσος του ΟΦΗ έμελλε να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή του αγώνα, καθώς στο 82΄ κέρδισε το πέναλτι όταν στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Μπάλαν, με τον ίδιο να εκτελεί το πέναλτι και να ισοφαρίζει στο 83΄ διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λιάσος, Κόντε, Ριένστρα, Τζίνο - Τοράλ, Βούρος

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σούλης, Σόρια, Μπακαδήμας, Παντελάκης, Κιάκος, Λιάσος (87΄ Λεό Μπατίστ), Ριένστρα (77΄ Καραχάλιος), Τσίνο, Οσέι Τούτου (90΄+2 Ροζάλες), Κόντε (77΄ Μπάλαν), Ροσέρο (86΄ Κάαν).

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Μπάουμαν, Μαρινάκης (46΄ Λουκάο), Βούρος, Λαμπρόπουλος, Θοράρινσον, Γκαγέγκος (63΄ Μεγιάδο), Μπάκιτς, Μπάκου, Τοράλ (69΄ Νέιρα), Ριέρα (46΄ Φελίπε Λουίζ), Ισέκα (62΄ Μοσκέρα).

