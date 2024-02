Αθλητικά

Άρης – Βόλος: Νίκησε και “κλείδωσε” την πέμπτη θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δυο τέρματα στην εκπνοή του κάθε ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πήραν τους τρείς βαθμούς.

-

Πραγματοποιώντας μία μεστή εμφάνιση, ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, «κλειδώνοντας» την πέμπτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Λορέν Μορόν (45’+1’) και Καρίμ Ανσαριφάρντ (88’) βρήκαν δίχτυα για τους Θεσσαλονικείς που αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους – μετά από τρεις μήνες έπαιξαν μπροστά στον κόσμο τους – ενώ είχαν και δύο δοκάρια.

Αρνητικό το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο των Θεσσαλών που έπεσαν προτελευταίοι και θα χρειαστεί να ανεβάσουν κατά πολύ την απόδοσή τους για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο μέρος, οι ενέργειες του Μάνου Γκαρθία και οι συνεργασίες του με τον Μορόν ήταν… όαση. Ο πρώην φορ της Μπέτις απέτυχε στο 11’ με διπλή προσπάθεια να νικήσει τον Ντάνιελ Κόβατς, μετά από γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Σάπι Σουλεϊμάνοφ ενώ στο 33’ ο τερματοφύλακας του Βόλου σταμάτησε και το σουτ του Βλάντιμιρ Νταρίντα. Στο 44’, ο Μάνου Γκαρθία εξέθεσε τους αντιπάλους αλλά τον σταμάτησε ο Κόβατς, με το δοκάρι να σώζει τους Θεσσαλούς στην εξέλιξη της φάσης και στο σουτ του Μορόν.

Στις καθυστερήσεις, όμως, του πρώτου ημιχρόνου, η τύχη των φιλοξενούμενων… σώθηκε. Όμορφη ενέργεια του πρώην άσου της Μάντσεστερ Σίτι, έδωσε την ευκαιρία στον Μορόν να ανοίξει το σκορ – φέρει μερίδιο ευθύνης ο Κόβατς.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μπήκαν κάπως πιο επιθετικά στο δεύτερο 45λεπτο. Όχι ότι έχασαν, πάντως, κάποια σπουδαία ευκαιρία. Ένα σουτ του Αμίν Γιασίν Ασεχνούν (60’) μπλόκαρε σε ετοιμότητα ο Χουλιάν Κουέστα ενώ λίγο νωρίτερα ο Μάνου Γκαρθία είχε τεστάρει εκ νέου τα αντανακλαστικά του Κόβατς.

Οι πολλές αλλαγές έδωσαν άλλο ρυθμό στο ματς, αφού βρέθηκαν περισσότεροι χώροι – βούτυρο στο ψωμί των παικτών του Άρη. Ο Κόβατς σταμάτησε το σουτ του Σουλεϊμάνοφ (68’) με τον Νταρίντα να αστοχεί στη συνέχεια, ο Νταρίντα (71’) αστόχησε με σκαστή κεφαλιά ενώ στο 74’ το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του Άλβαρο Ζαμόρα. Κι αφού ο Φακούντο Μπερτόγλιο βρήκε δοκάρι και δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά, ήρθε το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους.

Από κακό υπολογισμό του Νικολάι Άλχο, ο Ανσαριφάρντ είχε εύκολο έργο για να… ανοίξει λογαριασμό με τη φανέλα του Άρη, «τελειώνοντας» το ματς. Ο Άρης με καλή ψυχολογία θα πάει στη Λεωφόρο μεσοβδόμαδα για το ματς με τον Παναθηναϊκό ενώ ο Βόλος θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό σε έναν «τελικό» για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Τζούρασεκ – Ντε Καμπς, Γκαρσία, Κόμπα, Τσοκάνης, Μπαριέντος.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φεράρι, Μάνου Γκαρθία (70’ Τζούρασεκ), Σαβέριο (70’ Ζαμόρα), Μπράμπετς, Νταρίντα (89’ Φετφατζίδης), Οντουμπάτζο, Βέλεθ (81’ Εμβοντό), Μορόν (70’ Ανσαριφάρντ), Ρόουζ, Σουλεϊμάνοφ.

ΒΟΛΟΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Ντε Καμπς (63’ Τσοκάνης), Γκλάβτσιτς (36’ Μπαριέντος), Τρουιγέ (63’ Μπερτόλιο), Κόμπα, Ασεχνούν (76’ Ολιβέρα), Γκαρσία (76’ Μωραϊτης).

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Οπαδική βία: Επεισόδια στο ματς Διαγόρας Ρόδου - Παναχαϊκή (βίντεο - ντοκουμέντο)

Πτολεμαΐδα: Συγκλονίζει η 42χρονη που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σύζυγο και παιδί