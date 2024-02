Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Ούτε τώρα άνθισε…το τριφύλλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη συνεχόμενη γκέλα στη «Λεωφόρο» για τον Παναθηναϊκό που χάνει έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου.

-

Η Κηφισιά έκανε το «μπαμ» της 24ης αγωνιστικής, φεύγοντας με μία ιστορική ισοπαλία 1-1 απ’ την έδρα του Παναθηναϊκού σε ένα ματς με απίστευτη εξέλιξη που βρήκε την ομάδα των βορείων προαστίων να πανηγυρίζει ένα τεράστιο αποτέλεσμα στην προσπάθειά της για να παραμείνει στη Super League.

Νωχελικοί κι άνευροι οι «πράσινοι», μετά το προ 8 ημερών «Χ» με τη Λαμία (2-2), ξόδεψαν άλλους δύο βαθμούς στη Λεωφόρο, στη «μάχη» της κορυφής και πλέον είναι στο -3 απ’ την ΑΕΚ. Αν και προηγήθηκαν με τον Παλάσιος στο 37’, έμειναν με δέκα παίκτες στο 64’ μετά την απευθείας αποβολή του Σένκεφελντ και είδαν την Κηφισιά να ισοφαρίζει στο 68’ με το αυτογκόλ του Αράο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να γίνει «αφεντικό» στον αγώνα απ’ τα πρώτα λεπτά και στο 5’ είχε την πρώτη τελική του, με το σουτ του Λημνιού έξω απ’ την περιοχή που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 15’ απ’ την κεφαλιά του Ρουμπέν προς τα μέσα, ο Ιωαννίδης δεν πρόλαβε για... εκατοστά να πλασάρει προ του Αναγνωστόπουλου, ενώ στο 22’ το απευθείας φάουλ του Μπακασέτα, χτύπησε και στο τείχος της Κηφισιάς, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ των φιλοξενουμένων που μπλόκαρε.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να μην έχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του στο πρώτο ημίωρο, ωστόσο ήταν εκείνος που πλησίασε ξανά στο γκολ στο 31’ όταν από κάθετη πάσα του Κώτσιρα προς τον Ιωαννίδη, ο τελευταίος δεν μπόρεσε να βάλει καλά το σώμα του για να απειλήσει στο τελείωμά του που έφυγε άουτ.

Στο 36’ η Κηφισιά «πάτησε» στην περιοχή του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά με το γύρισμα του Ματέους Σάντος προς τον Οζέγκοβιτς, όμως στο τελείωμα του Σέρβου, ο Αράο έβαλε καθοριστική κόντρα διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 37’. Από γρήγορη εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα στον Κώτσιρα και τον Ιωαννίδη, ο τελευταίος έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Παλάσιος, που με διαγώνια εκτέλεση μέσα στην περιοχή έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να έχει υψηλό βαθμό στη δημιουργία. Στο 59’ ο Λημνιός έβγαλε υπέροχη ασίστ προς τον Παλάσιος που σκόραρε, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ απ’ το VAR, ενώ στο 61’ από γύρισμα του Αργεντινού εξτρέμ μέσα στην περιοχή, ο Μποτία λίγο έλειψε να την στείλει στα δίχτυα της ομάδας του.

Τα πάντα ήρθαν... τούμπα για τον Παναθηναϊκό μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 64’ ο Σένκεφελντ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη, καθώς σήκωσε το πόδι του ψηλά σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Τεττέι, ο οποίος πήρε την μπάλα με το κεφάλι κι εφορμούσε προς το τέρμα.

Στο 67’ ο Λοντίγκιν απέκρουσε με καταπληκτική επέμβαση το απευθείας φάουλ του Μιλίσεβιτς, με τον Αράο να διώχνει σε κόρνερ, όμως ένα λεπτό μετά ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για την Κηφισιά. Σε κόρνερ που εκτελέστηκε πολύ γρήγορα, ο Μιλίσεβιτς έκανε πάλι μία σέντρα-σουτ προς τα μέσα, ο Αράο με το κεφάλι μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε άθελά του στο βάθος της εστίας του Λοντίγκιν για το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός, παίζοντας με δέκα παίκτες πλέον στο ματς, άρχισε να πιέζει και στο 85’ ο Αλεξανδρόπουλος έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση σε τετ-α-τετ του Ιωαννίδη, έπειτα από ασίστ του Γερεμέγεφ, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε τρομερή αντεπίθεση της Κηφισιάς, ο Μπιφουμά βγήκε τετ-α-τετ, ο Λοντίγκιν ίσα που ακούμπησε την μπάλα κι ο Ούγκο την έσωσε πάνω στη γραμμή αποσοβώντας για τους «πράσινους» το 1-2.

Η Κηφισιά έβρισκε διαρκώς ανοικτό πεδίο στις αντεπιθέσεις και στο 90’+6’ απείλησε ξανά με τον Κλωναρίδη, όμως ο Λοντίγκιν απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Ευαγγέλου σφύριξε τη λήξη, με τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα το πολύτιμο και ιστορικό 1-1 που απέσπασαν στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 55’ Λημνιός, 74’ Μπακασέτας - 41’ Τσανάτζια, 71’ Μποτία 90’ Τεττέι

Αποβολές: 64’ Σένκεφελντ (απευθείας κόκκινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης (90’+2’ Αϊτόρ), Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς (90’+2’ Βιλένα), Ρουμπέν (67 Ούγκο), Κώτσιρας, Παλάσιος, Μπακασέτας (76’ Μαντσίνι), Λημνιός (76’ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τεϊσέιρα, Μποτία (74’ λ.τρ. Παρράς), Τσάπαν (16’ λ.τρ. Βαφέας), Μίλισεβιτς, Τσανάτζια, Πρίτσας (46’ Γιόβαντσιτς), Κλωναρίδης, Ματέους Σάντος, Μενέντες (63’ Τεττέι), Οζέγκοβιτς (62’ Μπιφουμά).

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Οπαδική βία: Επεισόδια στο ματς Διαγόρας Ρόδου - Παναχαϊκή (βίντεο - ντοκουμέντο)

Πτολεμαΐδα: Συγκλονίζει η 42χρονη που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σύζυγο και παιδί