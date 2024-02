Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα Α21

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του συγκεκριμένου επιδόματος και για πόσο θα παραμείνει ανοιχτή.

-

Ανοίγει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, στην οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης οι δικαιούχοι.

Όπως σημειώνει σε σχετική του ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 18.00 . Επίσης θα κλείσει προσωρινά στις 29 Μαρτίου και ώρα 08.00 για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 26 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 178 σημεία

Κακοκαιρία - Δευτέρα: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας