Κοινωνία

Ζωγράφου: Ληστεία με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ

Ένας άγνωστος εισήλθε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με μαχαίρι.

Ληστεία σε κατάστημα μίνι μάρκετ σημειώθηκε το αργά το απόγευμα, στη περιοχή του Ζωγράφου.

Συγκερκριμένα στις 19.20, ένας άγνωστος εισήλθε στο μίνι μάρκετ κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Ο άγνωστος απείλησε την υπάλληλο του καταστήματος και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στην συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

