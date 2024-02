Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ραγκούσης: Υπήρξαν στιγμές στο συνέδριο που δεν μας έκαναν υπερήφανους (βίντεο)

Τι είπε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και για τον Στέφανο Κασσελάκη. Η απάντηση του για το τι θα γίνει αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει τρίτος στις ευρωεκλογές.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Γιάννης Ραγκούσης.

Αναφορικά με το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος δήλωσε πως "υπήρξαν στιγμές που δεν μας έκαναν υπερήφανους και δεν θα θέλαμε να κρατήσουμε στην μνήμη μας". Τόνισε πάντως πως πιστεύει πως "υπό προϋποθέσεις", είναι θεραπεύσιμο το τραύμα που έχει δημιουργηθεί στην παράταξη, χρειάζεται όμως να "φύγουν από την μέση" τα στοιχεία εσωτερικής και εσωκομματικής εχθροπάθειας.

Υπογράμμισε πως πρέπει να επέλθει η ενότητα στην παράταξη και πως ο πρώτος που πρέπει να φροντίσει για αυτό είναι ο Στέφανος Κασσελάκης. Συμπλήρωσε πως δεν γίνεται να συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατεί και πως η αντίδραση που "έβγαλαν" τα στελέχη της παράταξης στο συνέδρειο είναι αντίδραση στην κατάσταση του εσωκομματικού διχασμού.

Όταν ρωτήθηκε για τον αν υπήρξαν νικητές ή ηττημένοι από το συνέδριο, δήλωσε πως "Δεν νομίζω πως υπάρχει νικητής σε προσωπικό επίπεδο. Υπό προϋποθέσεις, επείδη απέφυγε τα χειρότερα, νικήτης είναι το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ενόψει ευωεκλογών, όπως είχα πει πριν ξεκινήσει αύτη η συζήτηση για της εσωκομματικές εκλογές, δεν θα το αντέξουμε αυτό. Νικητής σίγουρα δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχουν ηττημένοι. Δεν άλλαξε το στάτους, δεν υπάρχει αλλαγή δεδομένων".

Όταν του ζητήθκε να απαντήσει στις κατηγορίες που "εκτόξευσε" ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μίλησε για υπονομευτές, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε πως "ήταν μια πρωτοφανής στιγμή εσωκομματικής εχθροπάθειας". Τόνισε πως αυτοί που κατηγορήθηκαν ως υπονομευτές, ήταν οι ίδιο οι οποίο πήραν στην πλάτη τους την άσκηση αντιπολίτευσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019.

"Δώσαμε στον κύριο Κασσελάκη μία αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 18%. Υπονομευτές δεν υπάρχουν, καταντάει στα όρια του αστείου, καταντάει ανέκδοτο. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν το ενδεχόμενο πως υπάρχουν υπονομευτές στο κόμμα".

Υποστήριξε πως το βασικό δεδομένο είναι "η σχέση του Στέφανου Κασσελάκη με την ελληνική κονωνία." Είπε πως "όταν ο Στέφανος Κασσελάκης παίρνει 5%, ο Κυριάκος Μητσοτακής παίρνει 40% και ο Αλέξης Τσίπρας στα χειρότερα του δεν πήρε κάτω από 18%". Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ότι άλλο φταίει".

Συμπλήρωσε πως προτεραιότητα για τον κ. Κασσελάκη είναι να "φτιάξει την εικόνα του στην ελληνική κοινωνία", τονίζοντας πως δεν έχουν την ευθύνη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ίδιος ο Κασσελάκης έχει μια αδιαμεσολάβητη σχέση με την ελληνική κοινωνία από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο προσκήνιο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια που υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφερε τον Στέφανο Κασσελάκη στην παράταξη, είπε πως "τον έφεραν τα μέλη του κόμματος, τα οποία με τελείως δημοκρατικό και διαφανή τρόπο τον εξέλεξαν απολύτως έντιμα και καθαρά πρόεδρο".

Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί αν το κόμμα "βγει" τρίτο στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου και για το αν θα "πάνε" σε εσωκομματικές, απάντησε πως πιστεύει ότι "υπάρχει πολιτικός χρόνος και δυνατότητες για να ανατραπεί η καθοδική πορεία. Αλλά αν συμβεί αυτό, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα αξιολογήσουμε". Υπογράμμισε πως όλοι θα κριθούν με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

¨Εγώ θέλω να κριθεί ο Στέφανος Κασσελάκης θετικά, θέλω να κριθούμε όλοι θετικά αρκεί να σταματήσει ο εσωκομματικός διχασμός. Είναι πολύ άδικος για όλους μας".

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με το αν η πρόταση του για αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα κεντροαριστεράς, είναι σε ισχύ, δήλωσε πως "είναι απολύτως σε ισχύ και πλειοψηφική σε ψηφοφόρους με βάσει τις δημοσκοπήσεις, Όμως δεν μπορούσε να συζητηθεί στο συνέδριο.

