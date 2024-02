Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το Συνέδριο είπε “όχι” σε εκλογές για Πρόεδρο

Υπερψηφίστηκε η πρόταση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να μην στηθούν νέες εσωκομματικές κάλπες για την ηγεσία του κόμματος.

Οι Σύνεδροι υπερψήφισαν την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου να μην γινουν τελικώς εκλογές για την ανάδειξη Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έτσι συνέχιση στην Προεδρία του Στέφανου Κασσελάη.

Το σώμα ενέκρινε τη συμβιβαστική πρόταση Φάμελλου, Παππά και άλλων παλιών στελεχών του κόμματος για αποχή από εσωκομματικές εκλογές, ανασύσταση του Εκτελεστικού Γραφείου με ισχυρή συμμετοχή της Όλγας Γεροβασίλη και άλλων ιστορικών στελεχών, και επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του συνεδρίου στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη.

Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο το Σάββατο το πρωί είχε εξελιχθεί με συνεχείς αντεγκλήσεις μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και της Όλγας Γεροβασίλη.

Ο κ. Κασσελάκης στην ομιλία του κάλεσε τους συνέδρους να στηρίξουν την υποφησιότητά του, ενώ η κ. Γεροβασίλη απευθυνόμενη στον κ Κασσελάκη σημείωσε ότι "Πρόεδρε, αν οι εκλογές κατά τη γνώμη σου είναι δείγμα εσωστρέφειας, μπορείς να τις αποφύγεις αποσύροντας την υποφηψιότητά σου".

Τελικά τη λύση έδωσε η ίδια η πλειοψηφία των συνέδρων, η οποία ενέκρινε τη συμβιβαστική πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου και έτσι ματαίωσε το ενδεχόμενο διενέργειας εκλογών για την προεδρία.

