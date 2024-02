Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ζαχαριάδης: Αν ο Κασσελάκης νιώθει “κενό εμπιστοσύνης”, οφείλει να πάει σε εκλογές

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Ζαχαριάδης για τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τις υποψηφιότητες Κασσελάκη και Γεροβασίλη και την παρέμβαση Τσίπρα.

Στις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Στούντιο με Θέα".

Ο πρώην βουλευτής και νυν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις υποψηφιότητες του Στέφανου Κασσελάκη και Όλγας Γεροβασίλη, στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στην πρόταση που έχει κατατεθεί στο Συνέδριο να μην γίνουν τελικώς εκλογές τωρα για την ανάδειξη Προέδρου.

«Δεν υπάρχουν στρατόπεδα στο κόμμα. Ούτε υποστηρικτές. Εγώ έχω μια καλή σχέση με την Όλγα Γεροβασίλη, αλλά δεν θέλω να πολεμήσω τον κ. Κασσελάκη. Δεν τον βλέπω ως αντίπαλο. Το γεγονός ότι το συνέδριο γίνεται σε γήπεδο δεν σημαίνει ότι είναι αρένα! Πρέπει να έχουμε μια άνετη εκλογική διαδικασία. Δεν με εκφράζει το γιουχάρισμα. Και στο προηγούμενο συνέδριο, με τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν γιουχαρίσματα, από αυτούς που στη πορεία έφυγαν», είπε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε, μεταξύ άλλων, πως «Όταν ψηφίσαμε τον πρόεδρό μας τον Σεπτέμβριο δεν τον ψηφίσαμε μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά για μια πλήρη θητεία. Κάθε ημέρα κρινόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει λευκή επιταγή για κανέναν. Εγώ δεν είπα ότι στις ευρωεκλογές θα είμαστε πρώτοι. Ένα ποσοστό κοντά στις εθνικές εκλογές είναι ρεαλιστικός στόχος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει ένα ποσοστό κοντά στις εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία εάν χάσει 13 μονάδες και πέσει στο 30% δεν θα έχει θέμα; Ο κ. Ανδρουλάκης εάν πέσει δεν θα έχει θέμα; Όλοι κρινόμαστε», σχολίασε.

«Εγώ δεν είμαι με πρόσωπα, αλλά με πολιτικές. Εγώ θέλω να ακούσω από τον κ. Κασσελάκη την πολιτική που θα ακολουθήσουμε, τι δεν έκανε αυτούς τους πέντε μήνες. Το ίδιο και από την κ. Γεροβασίλη», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Απαντώντας σε ερωτήματα, υποστήριξε πως «είναι αβάσιμο ότι θα υπάρξει διάσπαση! Κασσελάκης και Γεροβασίλη έχουν δηλώσει ότι θα μείνουν στο κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και στην πρόταση πολλών εκ των συνέδρων και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνει τώρα εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου, δείχνοντας εμμέσως να συμφωνεί με αυτήν, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «εάν ο Στέφανος Κασσελάκης νιώθει «κενό εμπιστοσύνης» προς το πρόσωπο του, τότε πρέπει να πάει άμεσα σε εκλογές».

Για την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και για τις φήμες περί πιθανής επιστροφής του στην διεκδίκηση ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην βουλευτής επεσήμανε ότι «το κόμμα έχει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το κόμμα δεν είναι ούτε του Κωνσταντόπουλου, ούτε του Αλαβάνου, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Κασσελάκη, ούτε του επόμενου. Το κόμμα είναι όλων μας. Η δήλωση του κ. Τσίπρα ήταν καθαρή. Ήταν κατηγορηματικός στην επιστολή του. Πολιτικά έχει έναν τεράστιο ορίζοντα μπροστά του. Εάν ο ίδιος πάρει κάποια απόφαση στο ορατό ή αόρατο μέλλον το συζητάμε».

Το θέμα απασχόλησε και το πάνελ της εκπομπής που ακολούθησε την συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη και αποτελείτο από τους βουλευτές Γιάννη Καλλιάνο (ΝΔ, Χρήστο Γιαννούλα (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργο Νικητιάδη (ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ):

