ΣΥΡΙΖΑ - Εκλογές: ο Κασσελάκης, η Γεροβασίλη και οι αντιρρήσεις

Συνεχίζεται ο "εμφύλιος" στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εκλογές να είναι "μήλον της Έριδος". Οι τοποθετήσεις των στελεχών στο Συνέδριο, ο Στέφανος Κασσελάκης και η υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη.

«Εκλογή αρχηγού όπως ακριβώς προβλέπει το καταστατικό του κόμματος», ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Η κ. Γεροβασίλη άφησε μία αιχμή κατά του προέδρου λέγοντας ότι «στην δική του σύντομη απάντηση στην ομιλία της, έκανε μία παράλειψη δεν είπε ότι η εκλογή θα γίνει όπως προβλέπει το καταστατικό, όπως έγινε και στην εκλογή του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια του ιδίου του κ. Κασσελάκη». Ακολούθως εξήγησε ότι «το καταστατικό προβλέπει ότι η εκλογή αρχηγού γίνεται έναν μήνα μετά την προκήρυξη και ότι θα γίνει με κάλπη».

Σημειώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης έχει πει για εκλογή στις 10 Μαρτίου και ότι θα γίνει με υβριδικό σύστημα, δηλαδή και με κάλπη και ψηφιακά. Η κ. Γεροβασίλη είπε ακόμη ότι το Συνέδριο θα αποφασίσει αύριο για το αν τελικά θα γίνει η εκλογή αρχηγού. Πρόσθεσε όμως ότι «το Συνέδριο δεν είναι καταστατικό και δεν μπορεί να αλλάξει την διαδικασία εκλογής- δηλαδή το διάστημα του ενός μήνα και ότι γίνεται με κάλπη".

Όσο για την δέσμευση που ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης την επομένη της εκλογής να παραμείνει στο κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος σχολίασε «δεν θεωρώ αναγκαίο να απαντήσω στα αυτονόητα. Το εγγυάται η πορεία μου στην παράταξη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος που πήρε το λόγο αμέσως μετά τον κ. Κασσελάκη, ζήτησε να μην γίνουν εκλογές και να εστιάσουν στον αγώνα των ευρωεκλογών. Με αυτή την πρόταση, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, συμφωνεί και η πλειοψηφία των βουλευτών.

Με τις τοποθετήσεις συνέδρων συνεχίστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση τους για απόψε, οι εργασίες της τρίτης ημέρας του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Γιώργος Τσίπρας: «Λάθος να πάμε σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία λίγο πριν τις ευρωεκλογές»

Είναι λάθος να πάμε σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία λίγο πριν τις ευρωεκλογές, είπε ο Γιώργος Τσίπρας αν και άσκησε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

Είπε ακόμη στην ομιλία του: «Ο Αλέξης Τσίπρας που έπρεπε να είναι εδώ σήμερα είπε ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκκης έθεσε καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Και τι απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης; Να πάμε σε νέες εσωκομματικές εκλογές μετά από πέντε μήνες. Είναι λάθος που έθεσε θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ο κ. Κασσελάκης και είναι λάθος που του απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ορθά πάει σε εσωκομματική εκλογή. Εδώ και πέντε μήνες χάνουμε έδαφος, η έλλειψη σοβαρότητας και αξιοπιστίας που προϋπήρχε μεγαλώνει. Είναι κρίσιμο αν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Το τελευταίο δίμηνο όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με τα περισσότερα μέτωπα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει και δεν ανακτά δυναμική. Η πρώτη ευθύνη για τα λάθη και τα στραβά την έχει ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως παλαιότερα την είχε ο Αλέξης Τσίπρας και ακόμη περισσότερο γιατί αποφασίζει μόνος του. Μην μπερδεύουμε την δυναμική του Στέφανου Κασσελάκη στο κόμμα με την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία».

Ο Γιώργος Τσίπρας περιέγραψε μία χαμηλή πτήση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και πρόσθεσε ότι «φταίει ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική λειτουργία στο κόμμα. Ο πρόεδρος τους τελευταίους μήνες αποφασίζει μόνος του. Υπήρξε υπονόμευση; Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν υπήρξε καμία υπονόμευση. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών και των μελών στήριξαν τον Στέφανος Κασσελάκη και δεν υπήρξε έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Αντίθετα δεν υπήρξε καμία εμπιστοσύνη του προέδρου προς τα στελέχη. Ο ίδιος επέλεξε να απομακρυνθεί από τα στελέχη του κόμματος».

Κλείνοντας πρότεινε να αποφασίσει το Συνέδριο «να πάμε συντεταγμένα να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με τον Στέφανο Κασσελάκη» και συντάχθηκε με την πρόταση του Νίκου Παππά και του Σωκράτη Φάμελλου.

Πάνος Ρήγας: «Να διασφαλίσουμε την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπερβεί την κρίση του με ενότητα υπογράμμισε ο Πάνος Ρήγας και πρόσθεσε ότι εκείνο που προέχει είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα αιτήματα της κοινωνίας που διαμαρτύρεται απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είπε ακόμη: «Το κόμμα είναι διάτρητο βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης πράγματα που προσβάλουν όλους. Για να ξεπεραστεί η κρίση πρέπει να τελειώσει το Συνέδριο με αποφάσεις. Σε ότι αφορά τον μετασχηματισμό του κόμματος, τα μέλη να έχουν συμμετοχή και ρόλο. Οι ανάγκες είναι υπαρκτές. Το πυραμιδικό κόμμα έχει τελειώσει. Είναι ανάγκη να ενεργοποιήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα. Προσωπικές διαδρομές και επιλογές δεν μπορούν να υπάρχουν στο κόμμα. Οι αποχωρήσαντες μετά την επικράτηση Κασσελάκη δεν απάντησαν πολιτικά αλλά με προσωπικές στρατηγικές. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για την ενότητα. Καμία ρευστοποίηση και καμία επιδίωξη διάλυσης του κόμματος όπως πολλοί επιχειρούν. Σε όποια εκλογή προέδρου πρέπει να υποσχεθούμε ότι την επόμενη ημέρα δεν θα πράξουμε αυτό που έκαναν κάποιοι που έχασαν και έφυγαν».

Χρήστος Σπίρτζης: Ο Στέφανος οφείλει να κατονομάσει ποιοι είναι υπονομευτές.

Τη στήριξη του στην Όλγα Γεροβασίλη εξέφρασε ο Χρήστος Σπίρτζης κατά την τοποθέτηση του και πρόσθεσε ότι «τη ρώτησα πριν αν χάσει, αν θα μείνει στο κόμμα και με κοίταξε με εκείνο το γλυκό βλέμμα που ξέρετε όλοι όσοι έχετε συνεργαστεί μαζί της. Δεν πρόκειται να φύγει κανείς μας αν χάσει, και δεν πρόκειται η Όλγα να φύγει γιατί θα κερδίσει» είπε. Σχολίασε ότι θα συμφωνούσε με τον Σωκράτη Φάμελλο (σ.σ. να αποφευχθεί η εκλογή προέδρου), «αλλά πώς να συμφωνήσω όταν έχουν διατυπωθεί οι φράσεις των υπονομευτών και των αντιπάλων». «Να πάμε λοιπόν, αλλά να πάμε σύμφωνα με το Καταστατικό, με διαφανείς κανονικές διαδικασίες όχι πάλι με συντετμημένες fast track», τόνισε.

Ο κ. Σπίρτζης είπε ότι προτείνει «στον αντίποδα του ερωτηματολογίου, που συμπλήρωσαν λίγα μέλη μας, να το μετατρέψουμε σε δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει σεβασμός στο μέλος. Τα ερωτήματα προς τα μέλη χωρίς τα ίδια να αποφασίζουν είναι εσωστρέφεια, δεν είναι το μέλλον». «Ο σύντροφος Στέφανος μίλησε για υπονομευτές. Αυτό σημαίνει ότι όφειλε και οφείλει να κατονομάσει ποιοι ειναι υπονομευτές με ονοματεπώνυμα και τι έκαναν για να τον υπονομεύσουν. Διαφορετικά δημιουργεί πάλι εσωστρέφεια και δήθεν αντιπάλους για να βρει άλλοθι για δικές του ευθύνες για την πτωτική μας πορεία». Ανέφερε ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να απαντήσει «αν με τη δημόσια παρουσία του θέτει σε δεύτερη μοίρα τα πολιτικά ζητήματα, αν με τις πράξεις του ξεπέρασε ο Μητσοτάκης τα εσωκομματικά προβλήματα και την ατζέντα Σαμαρά». «Να πει που οφείλονται οι παλινωδίες εκφρασμένων θέσεων του, αν πρόσβαλε με τη συμπεριφορά του εργαζόμενους και στελέχη με αυταρχισμό, αν προχώρησε σε αντικαταστατικές αποφάσεις, αν λειτούργησε πολιτικό κέντρο», αν στα καυτά ζητήματα της κοινωνίας έγιναν οι καμπάνιες που ο ίδιος είχε εξαγγείλει και στο «γιατί ενώ απάντησε θετικά στην πρωτοβουλία του Ν. Κοτζιά για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων , δεν ανταποκρίθηκε και δεν συμμετείχε κανείς απ' το κόμμα μας σε αυτό». Είπε ότι ακόμη ότι υπερασπίστηκε στο παρελθόν τον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει αν έχει ο πρόεδρος στο κόμμα και πως το ίδιο κάνει και σήμερα, όμως «αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν πρέπει να ανέχεται και δεν αντέχει να ακούει διαφορετικές απόψεις και κριτική». «Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, ότι δεν πρέπει να υποτάσσει το εγώ του στο εμείς».

Σχολίασε ότι «επειδή δεν κρύφτηκε» ο Αλέξης Τσίπρας κάποιοι τον υβρίζουν και «άλλοι δίνουν διαρροές ότι είναι Αλέκος Αλαβάνος». «Έπρεπε να προβληματιστούμε όλοι για το ότι σήμερα δεν ειναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας», είπε.

Κώστας Ζαχαριάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί ξανά να κυβερνήσει αν ανασυγκροτηθεί

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί ξανά να κυβερνήσει αν ανασυγκροτηθεί, αν δώσει απαντήσεις, αν μιλήσει για το μέλλον, αν παράξει πολιτική. Και μπορούμε και ξέρουμε και θέλουμε», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης επικαλούμενος τη «μεγάλη παρακαταθήκη» και την «ιστορική τομή» της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Θα κάνουμε όλοι μαζί ξανά μεγάλο τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε, σχολιάζοντας πως «ο λόγος που είμαστε εδώ», κάποιοι από παλιότερα και κάποιοι από πιο πρόσφατα, «έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλέξης Τσίπρας». «'Αρα είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε οφείλουμε σεβασμό και στα λόγια και σε όλα και όχι υποδείξεις, όχι να σηκώνουμε το δάχτυλο. Και χαμηλούς τόνους, όχι αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα στις ομιλίες». «Αγάπη, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, εξωστρέφεια, αυτή είναι η αριστερά, αυτή είναι η δημοκρατική παράταξη, αυτός είναι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Ενόψει των αυριανών ψηφοφοριών, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι «το σώμα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή θα απορρίψει την πρόταση του προέδρου για εκλογή νέου προέδρου. Εγώ ακούω κι αυτό που είπε ο σύντροφος Φάμελλος, που λέει όχι κάλπες. Είναι μία απόφαση που θα την πάρουμε όλοι μας με μία ψήφο καθένας». Τόνισε ότι «εάν όμως πάρουμε την απόφαση να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο εισηγείται, τις εκλογές, πρέπει να κάνουμε έναν ομαλό και δημοκρατικό συνεδριακό διάλογο και αυτό σημαίνει χρόνος όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας, στον ένα μήνα». Αυτό, είπε, προκειμένου να μπορέσουν όλοι να ακούσουν τους υποψήφιους, τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει ο καθένας, ποιες αλλαγές στο καταστατικό, ποια φυσιογνωμία του κόμματος, ποιος ρόλος των οργάνων». «'Αρα, εκλογές ανοιχτές με διάλογο και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, συντροφικά και φυσικά με κάλπη, για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει όπως πήγε και ψήφισε και τον Τσίπρα και τον Κασσελάκη και με μια διαδικασία ανοιχτή και διάφανη, για ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο στην κοινωνία», ανέφερε.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο κ. Ζαχαριάδης περιέγραψε την εικόνα των κοινωνικών προκλήσεων και κινητοποιήσεων, σχολιάζοντας τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι «οι αγρότες και οι φοιτητές είναι σε κινητοποιήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έκαναν κινητοποιήσεις, η ακρίβεια σαρώνει το διαθέσιμο εισόδημα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να ανεβαίνει πέφτει». Εξέφρασε την ανησυχία του για λάθος πορεία σε σειρά από ζητήματα, τονίζοντας ότι «πρέπει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για την ακρίβεια και την στέγαση αντί να βυθιζόμαστε στην εσωστρέφεια και να ψάχνουμε για εχθρούς εσωτερικούς και αντιπάλους». «Όποιος τους αναζητά στην πραγματικότητα τους αναζητά γιατί θέλει να αποφύγει τις δικές του ευθύνες», σχολίασε, προσθέτοντας: «ηγεσία σημαίνει ευθύνη, είτε είσαι βουλευτής είτε είσαι στην Κεντρική Επιτροπή, είτε στην πολιτική Γραμματεία, είτε Πρόεδρος. Αυτό μας δίδαξε ο Αλέξης Τσίπρας τόσα χρόνια και σαν πρόεδρος και σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σαν πρωθυπουργός, να αγαπάμε την ευθύνη και να την αναλαμβάνουμε». Είπε ακόμη ότι «ηγετικότητα σημαίνει να συνθέτει, να ενώνεις, να γεφυρώνει. 'Αρα στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μόνο σύντροφοι συναγωνιστές και συνοδοιπόροι. Αντίπαλος είναι η συντήρηση και συντηρητικές πολιτικές». Σχολίασε ότι «όντως το διάστημα από το οποίο επιλέξαμε την ηγεσία μας είναι σύντομο, αλλά και η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο μας είναι μεγάλη και πρέπει να τα εξετάσουμε όλα: Από το ‘ήρθα να κερδίσω τον Μητσοτάκη', από το ‘θα βγούμε πρώτοι στις ευρωεκλογές', υποχωρούμε στο θα κριθώ το ‘27 και ‘θέλω λευκή επιταγή για τις ευρωπαϊκές εκλογές'».

«Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας από το μέλος μέχρι και την ηγεσία ότι τα κόμματα δεν κρύβονται ούτε στην ΚΕ, ούτε στα συνέδρια, ούτε στις ψηφοφορίες, ούτε σε εκλογές από τη βάση. Οι εκλογές κρίνουν τα κόμματα, οι εκλογές είναι οι μάχες», τόνισε. Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «για να ανασυγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει ειλικρίνεια εμπιστοσύνη στη θεσμική εκπροσώπηση και σαφές πολιτικό σχέδιο. Δεν γίνεται να αλλάζουμε στρατηγική κάθε βδομάδα ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε».

