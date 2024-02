Πολιτική

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης ζητά επίσπευση της ομιλίας του

Μέσα στην νύχτα και μέσω social media o Στέφανος Κασσελάκης ενημέρωσε ότι θα απευθυνθεί στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις κρίσιμες ψηφοφορίες.

Την αλλαγή ώρας της ομιλίας του ζήτησε από το Προεδρείο του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος θα μιλήσει σήμερα στις 11:00 το πρωί πριν από τις ψηφοφορίες των συνέδρων, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Αρχικώς ήταν προγρμματισμένο η ομιλία του να γίνει στις 13:00

«Ζητώντας την άδεια του Προεδρείου του Συνεδρίου μας, θα αλλάξω την ώρα της ομιλίας μου. Θα μιλήσω το πρωί στις 11:00, πριν από τις ψηφοφορίες των συνέδρων», έγραψε στα social media

Γεροβασίλη: Εκλογή αρχηγού σύμφωνα με το καταστατικό

«Εκλογή αρχηγού όπως ακριβώς προβλέπει το καταστατικό του κόμματος», ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Η κ. Γεροβασίλη άφησε μία αιχμή κατά του προέδρου λέγοντας ότι «στην δική του σύντομη απάντηση στην ομιλία της, έκανε μία παράλειψη δεν είπε ότι η εκλογή θα γίνει όπως προβλέπει το καταστατικό, όπως έγινε και στην εκλογή του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέχεια του ιδίου του κ. Κασσελάκη». Ακολούθως εξήγησε ότι «το καταστατικό προβλέπει ότι η εκλογή αρχηγού γίνεται έναν μήνα μετά την προκήρυξη και ότι θα γίνει με κάλπη».

Σημειώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης έχει πει για εκλογή στις 10 Μαρτίου και ότι θα γίνει με υβριδικό σύστημα, δηλαδή και με κάλπη και ψηφιακά. Η κ. Γεροβασίλη είπε ακόμη ότι το Συνέδριο θα αποφασίσει αύριο για το αν τελικά θα γίνει η εκλογή αρχηγού. Πρόσθεσε όμως ότι «το Συνέδριο δεν είναι καταστατικό και δεν μπορεί να αλλάξει την διαδικασία εκλογής- δηλαδή το διάστημα του ενός μήνα και ότι γίνεται με κάλπη".

Όσο για την δέσμευση που ζήτησε ο Στέφανος Κασσελάκης την επομένη της εκλογής να παραμείνει στο κόμμα ανεξαρτήτως αποτελέσματος σχολίασε «δεν θεωρώ αναγκαίο να απαντήσω στα αυτονόητα. Το εγγυάται η πορεία μου στην παράταξη».





