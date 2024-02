Οικονομία

Κλιμακώνουν οι αγρότες – Συλλαλητήριο και αποκλεισμός των Ευζώνων το μεσημέρι (βίντεο)

Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου στην εκπομπη "Καλημέρα Ελλάδα" για τα αιτήματα και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Σε ενίσχυση του Μπλόκου του Μεθοριακού Σταθμού Ευζώνων και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο όλων των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας τη Δευτέρα 26.02 στις 12.00 το μεσημέρι, στο πλαίσιο μάλιστα της πανευρωπαϊκής ταυτόχρονης κινητοποίησης του αγροτικού κλάδου στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την συγκεκριμένη μέρα.

Στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” τη Δευτέρα ο Αργύρης Πασχαλίδης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Ευζώνων, σημείωσε: «Ο Μεθοριακός Σταθμός θα κλείσει για όσες ώρες χρειαστεί, για να συντονιστεί ο αποκλεισμός με όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, τα αιτήματά μας είναι δίκαια και περιμένουμε επιτέλους από την κυβέρνηση όχι μόνο διαπιστώσεις και αοριστίες για την ΚΑΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγκεκριμένες πράξεις προσαρμοσμένες στην ιδιομορφία της χώρας μας και στις ανάγκες του ελληνικού αγροτικού κλάδου».

Από την πλευρά του ο Θωμάς Καρυπίδης, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Παιονίας, τόνισε: «Ο αποκλεισμός του Μεθοριακού Σταθμού υπολογίζουμε ότι θα διαρκέσει περίπου για 4 ώρες και θα ισχύσει για όλα τα οχήματα και όχι μόνο για τα φορτηγά. Το ότι έχουμε δίκιο το ξέρουμε. Δίκιο “μας έδωσαν” όλοι προφορικά. Αυτό όμως δε φτάνει. Θέλουμε και χρειαζόμαστε κάτι χειροπιαστό. Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Κι όσοι αμφιβάλλουν να είναι βέβαιοι: ο αγρότης μπορεί να είναι και στο χωράφι, και στο μπλόκο».

