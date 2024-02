Πολιτική

Κασσελάκης: Στις Βρυξέλλες για εκδήλωση για τα Τέμπη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μετέβη στις Βρυξέλλες για να παραστεί σε εκδήλωση για το δυστύχημα των Τεμπών.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ένα ταξίδι - "αστραπή" για να παρευρεθεί σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αριστερά για το δυστύχημα των Τεμπών με τίτλο "Τέμπη: εκτροχιαασμός του Κράτους Δικαίου".

Στην εκδήλωση αναμένεται να μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης (που διοργανώνει και την εκδήλωση), τα μέλη του Συλλόγου Τέμπη 2023 και συγγενείς θυμάτων Μαρία Καρυστιανού (πρόεδρος του συλλόγου), και Παύλος Ασλανίδης.

Επίσης θα μιλήσουν οι Γιώργος Ηλιόπουλος, Νομικός και Ελεωνόρα Γεωργίου, Νομικός.

