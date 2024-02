Οικονομία

Υπερταμείο: Νέος πρόεδρος στον οργανισμό αποκρατικοποιήσεων

Ποιος θα είναι ο νέος επικεφαλής του υπερταμείου. Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη διαδοχή του Κωνσταντίνπου Δερδεμέζη.

Τον Στέφανο Θεοδωρίδη αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως νέο, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία και να τον διορίσει στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης θα αντικαταστήσει τον κ. Κωνσταντίνο Δερδεμέζη του οποίου η θητεία λήγει την 1η Μαρτίου 2024.

Όπως αναφέρεται η σχετική ανακοίνωση του Υπερταμείου, «τα μέλη του ΕΣ θα ήθελαν να εκφράσουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους στον απερχόμενο Πρόεδρο που υπηρέτησε στη θέση αυτή από τις 16 Φεβρουαρίου 2021. Η συνεισφορά του στην ΕΕΣΥΠ και η προσήλωση του τόσο στην εταιρεία όσο και στον ρόλο του εκτιμώνται ιδιαίτερα. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβούλιου του εύχονται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του επαγγελματικές επιδιώξεις».

Who is who

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης είναι ένα έμπειρο διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων με 40 χρόνια καριέρα, 30 εκ των οποίων έχει υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Από το 2012 έως το τέλος του 2023 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες φιλοξενίας και ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2006 και 2011 ήταν CEO στην Regency Entertainment SA.

Επίσης διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της DIAGEO Α.Ε., ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά οινοπνευματωδών ποτών έχοντας στην ευθύνη του 18 χώρες. Ο κ. Θεοδωρίδης έχει προεδρεύσει και συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΣ στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ, της Giochi Preziosi Α.Ε. και του ΙΟΒΕ.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης στελεχών στο London Business School και στο INSEAD Business School.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Εποπτικό Συμβούλιο καλωσορίζει τον κ. Στέφανο Θεοδωρίδη στην θέση του Προέδρου της ΕΕΣΥΠ και του εύχεται καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο».

