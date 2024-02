Life

Ηλιούπολη: Θύμα μαστροπείας... βρέθηκε κατηγορούμενη

Ποια η απόφαση της δίκης επί της υόθεσης από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Αθώα κρίθηκε η 19χρονη κοπέλα η οποία έπεσε θύμα trafficking και κρατείτο στην Ηλιούπολη και παράλληλα κατηγορείτο για σεξουαλική εργασία χωρίς υγειονομικά έγγραφα.

Η γυναίκα, η οποία δεν θέλησε να παρευρεθεί στο δικαστήριο, χρειάστηκε να δικαστεί καθώς οι εισαγγελικές αρχές πέρα από τους δράστες της διακίνησής της, παρέπέμψαν επίσης και εκείνη, με την κατηγορία της σεξουαλικής εργασίας χωρίς υγειονομικά έγγραφα. Η συγκεκριμένη εργασία ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, ήταν καταναγκαστική και έλαβε χώρα ενώ εκείνη ήταν αιχμάλωτη, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

