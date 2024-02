Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε εστιατόριο

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά ξέσπασε σε εστιατόριο το μεσημέρι.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο συνάθροισης κοινού, στη συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μύσωνος, στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, το οποίο δεν ήταν εκείνη την ώρα σε λειτουργία.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στη συμβολή των οδών Σπινθάρου και Μύσωνος, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2024

