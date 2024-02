Υγεία - Περιβάλλον

Ζάκυνθος – αποβολή εγκύου: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο κατηγορούμενος (εικόνες)

Ο 27χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας και απολογήθηκε. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι διέκοψε βίαια την κύηση της 19χρονης συντρόφου του, στη Ζάκυνθο.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/2) ενώπιον του ανακριτή και στη συνέχεια αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής εγγυοδοσίας (2.000 ευρώ), της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης να πλησιάζει την 19χρονη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα imerazante.gr.

