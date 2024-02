Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Σημαντικά αυξημένες οι ροές το Σαββατοκύριακο

Οι περισσότερες διασώσεις έγιναν νότια της Κρήτης, με τους φορείς να ανησυχούν ότι τα κυκλώματα της Λιβύης έχουν «ανοίξει δρόμο» προς το νησί.

Σημαντικά αυξημένες ήταν οι μεταναστευτικές ροές το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τις περισσότερες από αυτές να εντοπίζονται νότια της Κρήτης.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 299 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων οι 244 στην Κρήτη.

Οι αφίξεις επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των κατοίκων και των τοπικών αρχών στην νότια Κρήτη ότι τα κυκλώματα της Λιβύης έχουν «ανοίξει δρόμο» προς το νησί τους.

Οι μεταναστευτικές ροές του Σαββατοκύριακου

Σάββατο

33 άτομα – Ψέριμος

25 άτομα – Γαύδος

42 άτομα – Λέσβος

85 άτομα – Καλοί Λιμένες

Κυριακή

114 άτομα 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου

