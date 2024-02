Πολιτική

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης; Αν πήγαινα σε εκλογές θα κέρδιζα με 90%

«Λάθος του Τσίπρα που δεν ήρθε στο Συνέδριο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε ότι «το Συνέδριο αποφάσισε “κάτω τα χέρια από τον Στέφανο”»

Προφανώς έχω βγει ενισχυμένος, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αμφισβήτησης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στην ερώτηση αν μετά από αυτά που συνέβησαν νιώθει ότι έχει βγει ενισχυμένος ή έχει βγει με ακόμα μεγαλύτερη εσωκομματική αμφισβήτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε «προφανώς έχω βγει ενισχυμένος. Νομίζω είδατε ένα ολόκληρο στάδιο το οποίο πραγματικά σειόταν και έλεγε “κάτω τα χέρια από τον Κασσελάκη”. Δεν υπάρχει κανένα ζητούμενο αμφισβήτησης. Υπάρχει ξεκάθαρη εντολή να προχωρήσω στις δομικές αλλαγές που έχει ανάγκη το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τον οποίο είχε αρχίσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από χρόνια και να γίνει μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία, η οποία θα ενώσει όλον τον κόσμο της Κεντροαριστεράς και θα κερδίσει τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι η εκτίμηση των μελών, οι οποίοι είχαν εκπροσώπους μέσα στο Τάε Κβον Ντο και οι οποίοι έδωσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σήμα ότι φτάνει πια, ο Στέφανος είναι ο πρόεδρός μας. Μάλιστα, η απόφαση η οποία πέρασε έλεγε ακριβώς αυτό ότι υπό την ηγεσία του προέδρου θα πάμε στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αρχίζοντας από τις ευρωεκλογές, άρα δεν τίθεται κανένα ζήτημα αμφισβήτησης και μάλιστα, όπως σας είπα, έχουμε ξεκάθαρη εντολή να κάνουμε τις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά την υποψηφιότητα Γεροβασίλη ανέφερε, «ας είμαστε ειλικρινείς. Η κυρία Γεροβασίλη στην παρουσίαση που έκανε χθες μπροστά στους συνέδρους, στην ουσία είπε ότι δεν επιθυμούσε να είναι πρόεδρος του κόμματος. Προσωπικά επιθυμώ να είμαι πρόεδρος του κόμματος και ηγέτης της παράταξης για να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ένας σύντροφος, μια συντρόφισσα, ένα ιστορικό στέλεχος δεν επιθυμεί ντε φάκτο να είναι υποψήφιος και συγχρόνως έχεις ένα ολόκληρο συνέδριο το οποίο εκφράζει τη βούληση των μελών να σου λέει “πάμε μπροστά” να σου λέει ότι “σε στηρίζουμε χωρίς κανέναν αστερίσκο”, “κάτω τα χέρια από τον Κασσελάκη”, κυριολεκτικά αυτό φώναζαν 5.000 άτομα.

Άρα είναι ξεκάθαρη η εντολή. Και να σας πω κάτι. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα θα ήταν αν πηγαίναμε σε εσωκομματικές εκλογές να τις κέρδιζα με 90% και να έλεγα “δείτε” και μετά τι; Τι ακριβώς λύνουμε στην κοινωνία;[…] Πιο βασικό από το αν θα ήταν τραυματική (η διαδικασία των εκλογών) είναι αν θα ήταν ουσιαστική. Πιστεύω θα ήταν μια ανούσια διαδικασία, εφόσον η κυρία Γεροβασίλη λέει ότι στις 10 Μαρτίου δεν θα είναι υποψήφια, εφόσον όλο το συνέδριο λέει “δεν χρειάζεται αναβάπτιση, τον στηρίζουμε, κάτω τα χέρια από τον Στέφανο”. Άρα λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει για την κοινωνία μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να ανασυγκροτηθεί γρήγορα και να μπορέσει δομικά να διευρυνθεί ώστε να συνενώσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».

Για το αν είχε ενημέρωση για την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ή αν το έμαθε όπως όλοι λίγη ώρα πριν το Συνέδριο ο κ. Κασσελάκης είπε «δεν μας είχε ενημερώσει ο διευθυντής του γραφείου του πήρε τηλέφωνο τον διευθυντή του γραφείου μου ένα λεπτό πριν την ανάρτηση του στο Facebook. Εγώ σέβομαι την πρωτοβουλία του τέως προέδρου. Νομίζω ότι ήταν λάθος να μην εμφανιστεί στο συνέδριο. Μιλάμε για χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν ιδρώσει τη φανέλα για το κόμμα, τα οποία θα ήθελαν να ακούσουν από εκείνον αυτοπροσώπως. Πέρα από αυτό, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο τον Αλέξη τι ακριβώς σκεφτόταν και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Πάντως εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει μια ξεκάθαρη εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να αρχίσει ένα νέο κύκλο υπό την ηγεσία μου και αυτό ακριβώς θα κάνω».

«Η καρδιά μου ήταν ραγισμένη, όχι λόγω του Αλέξη, αλλά λόγω των συνέδρων, οι οποίοι σου λένε έχουμε πιστέψει σε αυτό το πράγμα, βλέπουμε καταστάσεις που μας πληγώνουν και δώσε μας ελπίδα να πιστέψουμε. Ήταν από απλούς συνέδρους, τους οποίους εγώ τους θεωρώ ισότιμα μέλη με όλους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά με ανιδιοτέλεια είναι στους δρόμους, χτυπάνε πόρτες, παίρνουν τηλεφωνήματα τους γνωστούς τους και λένε εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε μια προοδευτική αντεπίθεση. Εγώ γι’ αυτούς τους ανθρώπους πήρα την απόφαση στο τέλος, όταν είδα ότι η κυρία Γεροβασίλη δεν επιθυμούσε να είναι υποψήφια πρόεδρος και όταν οι ίδιοι είναι ραγισμένες καρδιές τους και σου λένε κάτω τα χέρια από τον Στέφανο, ε τα άκουσα τα μέλη”, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το πώς είναι οι σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα μετά από όλα όσα έγιναν ανέφερε «Δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν να σχολιάσω παραπάνω αυτό το ζήτημα. Νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον μικροπολιτικό ερώτημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν λύνει τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ ’15 -’19 έχει κλείσει. Αρχίζει ένας καινούργιος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε».

Για το αν είναι στα σχέδιά του ακόμα και να αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ κι αν έχει εικόνα από τα ερωτηματολόγιο που έθεσε τόνισε ότι «Προφανώς έχω. Είναι μια πρώιμη εικόνα. Τα μέλη θα αποφασίσουν πού θέλουν να κατευθύνουν το κόμμα τους. Αυτό ακριβώς έχω πει από την πρώτη στιγμή».

Ένας ψηφοφόρος που δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές γιατί να ψηφίσει στις ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία ακόμα μία ερώτηση που τέθηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε, «Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ένα ξεκάθαρο στίγμα, το οποίο δεν το δείχνει το τρίτο κόμμα της χώρας, το ΠΑΣΟΚ, και μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παριστάνει ότι οι 330 ευρωβουλευτές δεν ξέρουν τι ψηφίζουν για το κράτος δικαίου στις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν, χρειάζεται ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια για μια σύγχρονη Αριστερά, η οποία θα έχει δυνατή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα και ως συνταγματικό αντίβαρο πρακτικά εντός της χώρας, συνταγματικό εννοώ για την καταπάτηση τους κράτους δικαίου να είμαι ξεκάθαρος».

Για το αν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι στη σωστή κατεύθυνση είπε «100%. Δεν το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Οι πράξεις του κυρίου Μητσοτάκη το προκάλεσαν και το γεγονός ότι υπάρχουν στο Σύνταγμά μας προνόμια και ασυλίες βουλευτών, οι οποίες καλύπτουν τις πολιτικές ευθύνες υπουργών, οι οποίοι με την αμέλειά τους οδήγησαν σε ένα έγκλημα στα Τέμπη. Και υπάρχει ατιμωρησία αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν έχει αναλάβει πολιτική ευθύνη, κανείς».

Για το αν τον απασχολεί ότι μπορεί να αποτελέσει λόγο (το ψήφισμα) να μην πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε « Είναι υπό αίρεση αυτό το ψήφισμα. Εφόσον επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης να διορθώσει αυτά τα οποία έχει πράξει, μπορεί να αποφύγουμε αυτό το σενάριο. Στα χέρια του είναι».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σχολίασε μεταξύ άλλων « Το μη κερδοσκοπικό στην Ελλάδα νομίζω γνωρίζετε πώς μπορεί να γίνει πολύ ύπουλα κερδοσκοπικό. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε επενδύσει ένα πολύ μεγάλο όγκο και προσπάθειας και κεφαλαίου στα περιφερειακά πανεπιστήμια και στα δημόσια πανεπιστήμια. Πρέπει αυτή την προσπάθεια και αυτή την επένδυση να την αξιοποιήσουμε, όχι να την αποδομήσουμε. Κάνω μια ερώτηση και δεν λαμβάνω απάντηση.

Η ερώτηση είναι εξής: τι μπορεί να προσφέρει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε μέσω των δημοσίων πανεπιστημίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή; […] Ποια είναι η ρίζα του να χρειάζεται να πάει (κάποιο παιδί) στο εξωτερικό αντί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα; Για ποιο λόγο χρειάζεται να υπάρχει αυτή η επιλογή;[…] Άρα λοιπόν, ο σκοπός των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπου θα υπάρχουν φοιτητές δύο ταχυτήτων, με άλλα μόρια θα μπαίνουν στα ιδιωτικά όταν έχουν χρήματα και με άλλα στα δημόσια, είναι πολύ απλά για να φέρουμε, όπως λέει τώρα το νομοσχέδιο, δήθεν franchise πανεπιστήμια του εξωτερικού στην Ελλάδα για να έχουμε brand name στην Ελλάδα. Aυτός είναι ο σκοπός; Έτσι χτίζουμε δημόσια παιδεία;».

